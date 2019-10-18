До потери сознания. В Зельвенском районе отец избил четырёхлетнюю дочь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страшная информация от Следственного комитета. В Зельвенском районе до бессознательного состояния избита четырехлетняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Увечья она получила от рук отца из-за того, что ослушалась. По данным следствия, мужчина наносил удары руками и ногами, затем несколько раз бросил ребенка на тахту, а также в стену, после чего малышка потеряла сознание. Испугавшись, отец вызвал скорую помощь и до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание.





Сейчас пострадавшая девочка под наблюдением врачей в реанимации. Известно, что в семье она не одна. С сестрой 2016 года рождения дети находились на попечении отца. Мать лишена родительских прав.

В Зельвенском районе отец избил четырёхлетнюю дочь, она в реанимации

25-летний мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета. Расследование продолжается.



