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До потери сознания. В Зельвенском районе отец избил четырёхлетнюю дочь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Страшная информация от Следственного комитета. В Зельвенском районе до бессознательного состояния избита четырехлетняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увечья она получила от рук отца из-за того, что ослушалась. По данным следствия, мужчина наносил удары руками и ногами, затем несколько раз бросил ребенка на тахту, а также в стену, после чего малышка потеряла сознание. Испугавшись, отец вызвал скорую помощь и до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание.
Сейчас пострадавшая девочка под наблюдением врачей в реанимации. Известно, что в семье она не одна. С сестрой 2016 года рождения дети находились на попечении отца. Мать лишена родительских прав.
25-летний мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета. Расследование продолжается.
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Новости Беларуси. Страшная информация от Следственного комитета. В Зельвенском районе до бессознательного состояния избита четырехлетняя девочка, сообщили в...
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