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Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?

19.10.2019 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые лица в эфире телеканала СТВ. Узнаваемый, авторитетный, заслуженный. У программы «Неделя спорта» – новый ведущий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?

Его имя руководство канала пока держит в секрете. Известно, что это яркий представитель белорусской спортивной элиты с внушительным багажом наград и достижений. При этом счастливый обладатель телегеничной внешности и отличной артикуляции.

Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?

Имя назовут уже завтра. Как думаете, кто это будет? Голосуй здесь.

Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?

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Новости Беларуси. Новые лица в эфире телеканала СТВ. Узнаваемый, авторитетный, заслуженный. У программы «Неделя спорта» – новый ведущий, сообщили в программе...
 
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