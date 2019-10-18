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В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты

19.10.2019 15:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Барселона охвачена массовыми беспорядками: почти 100 человек пострадали, около 30 задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты

Самые ожесточенные столкновения между сторонниками независимости Каталонии и полицейскими прошли в центре города. Протестующие бросались камнями, били витрины магазинов и жгли машины. В ответ правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и – впервые за время митингов – водометы.

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты

Протесты начались после того, как верховный суд Испании приговорил каталонских политиков к тюремным срокам до 13 лет. Их обвинили в организации референдума о независимости региона два года назад. Мадрид считает его незаконным.

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты

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Новости Испании. Барселона охвачена массовыми беспорядками: почти 100 человек пострадали, около 30 задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые...
 
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