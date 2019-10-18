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Прорыв дамбы в Красноярском крае: погибли около 20 человек
Источник материала: СТВ
Новости России. В Красноярском крае России прорвало дамбу. Количество погибших достигло уже 20 человек, более 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло на технологическом водоеме золотодобывающей артели. В результате аварии затопленными оказались два временных общежития. На месте происшествия работают почти 300 сотрудников МЧС. Спасатели занимаются поисками еще 15 человек, пропавших без вести. Возбуждено уголовное дело.
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Новости России. В Красноярском крае России прорвало дамбу. Количество погибших достигло уже 20 человек, более 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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