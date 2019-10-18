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Минобороны: период срочной военной службы в Беларуси будет включён в страховой трудовой стаж
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По предложению военного ведомства в правительстве проработали комплекс мер по повышению статуса военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства одобрил пакет предложений и дал поручения подготовить проекты правовых актов по их реализации. Часть будет внесена уже до 1 декабря.
Кроме того, прорабатывается еще ряд мер, предусматривающих льготы военнослужащим срочной службы в сферах образования, здравоохранения, а также жилищного обеспечения.
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Новости Беларуси. По предложению военного ведомства в правительстве проработали комплекс мер по повышению статуса военнослужащих, сообщили в программе Новости...
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