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В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге

19.10.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. История из Гродненского зоопарка. В эти дни его посетители идут к вольеру с дикими животными, где развивается настоящая история любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге

Дело в том, что у льва Джонни проснулись искренние чувства к своей подруге Персее, и он всячески старается признаться в них. Как истинный царь зверей, обхаживает даму галантно и романтично.

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге

Светлана Репницкая, заведующая секцией Гродненского зоопарка:
Романтика, он ухаживает за своей дамой сердца. Он проявляет каждый день заботу, ласку. Мы… в принципе, не только мы, все желающие могут прийти и посмотреть.

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге

Работники зоопарка связывают поведение льва с теплой погодой. И шутят, что такие чувства у зверя просыпаются только в марте.

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге

На температурный плюс реагирует и природа. В Гродно зацвели каштаны – необычное природное явление жители могут наблюдать на одной из городских аллей.

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге

Люди в материале: Светлана Репницкая
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. История из Гродненского зоопарка. В эти дни его посетители идут к вольеру с дикими животными, где развивается настоящая история любви, сообщили в...
 
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