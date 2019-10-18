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В Минске построят торговый центр, который никогда не окупится

19.10.2019 17:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К лету 2020 года в Каменной Горке, на пересечении Каменногорской и Казимировской, планируют достроить торговый центр Mega Park. 30% его площадей будут занимать развлекательные точки, сообщает TUT.BY.

Заказчик строительства — ООО «Винтераинвест», инвестдоговор с которым был заключен еще в 2012 году. Сначала открытие центра было запланировано на 2017 году, после сроки перенесли на 2019 год из-за того, что проект корректировали под требования арендаторов — и внутренние пространства и фасад.

Площадь будущего торгового центра — 58 тысяч квадратных метров, 30% из которых будут занимать развлекательные точки — многозальный кинотеатр, ледовая арена, семейный развлекательный центр, детский развивающий центр и фитнес-центр, несколько кафе и фудкорт. Если учесть, что гипермаркет заберет еще 15% площади, а места общего пользования — еще 20%, то получается, что для размещения торговых точек останется всего 35%. Традиционно операторы развлечений платят аренду по более низкой ставке, и собственники торговых центров приглашают их не ради заработка, а для привлечения покупателей. Прибыль приносят фешен-операторы. Учитывая, что под торговые точки в Mega Park останется слишком мало пространства, перспектива его окупаемости выглядит сомнительно.


— Насколько я знаю, это их осознанное решение. Мол, торговля все больше уходит в онлайн и привлечь человека в ТРЦ одним лишь, например, кинотеатром через пять лет не получится. Поэтому, чтобы еще раз не перестраивать торговый центр через пять лет для расширения зоны развлечений, они намеренно сделали это сейчас. Да, срок окупаемости у них будет не 7−10 лет, а выше, но зато они смогут дольше других не менять концепцию, — сказал TUT.BY знакомый с проектом источник.
 
 
 
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К лету 2020 года в Каменной Горке, на пересечении Каменногорской и Казимировской, планируют достроить торговый центр Mega Park. 30% его площадей будут занимать...
 
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