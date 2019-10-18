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Спецдокладчик ООН по Беларуси: власти не желают гарантировать прозрачность выборов

19.10.2019 16:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 октября Анаис Марин, спецдокладчик ООН по Беларуси, представила доклад о ситуации в стране на заседании комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам.

Марин отметила, что несмотря на неоднократные призывы после последних парламентских выборов провести реформы в избирательной сфере, в частности в вопросах регистрации избирателей, состава избирательных комиссий и правил досрочного голосования, в Избирательный кодекс не было внесено поправок, говорится в пресс-релизе ООН.

Требования показывать заполненные бюллетени избирателей не рассматривались, что демонстрирует нежелание властей Беларуси гарантировать прозрачность выборов. Все это подрывает принципы избирательного процесса, отметила Марин.

Спецдокладчик заявила об угрозах фундаментальным свободам, в том числе праву избирателей на свободный доступ к информации. Доступ к информации ограничивается, особенно в предвыборный год, сказала Марин.


Журналисты и блогеры с альтернативными взглядами получают штрафы, для массовых мероприятий требуются разрешения, которые выдаются выборочно, организаторы мероприятий должны оплачивать услуги милиции и коммунальных служб.

Марин отметила, что при подготовке доклада не смогла посетить Беларусь.

Анаис Марин была назначена спецдокладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси по Беларуси в сентябре 2018 года. Официальный Минск не признает мандат спецдокладчика.
 
Теги: Минск
 
 
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17 октября Анаис Марин, спецдокладчик ООН по Беларуси, представила доклад о ситуации в стране на заседании комитета по социальным, гуманитарным и культурным...
 
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