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Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды

19.10.2019 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По ее словам, витамин С не помогает.



Ведущая телевизионной программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева назвала пять категорий лекарств, бесполезных при лечении простуды, но популярных в России.

По ее словам, витамин C не помогает защититься от болезней. В реальности для противовирусного эффекта организму требуется восемь граммов витамина, что эквивалентно нескольким упаковкам, употребление которых в одночасье грозит различными негативными последствиями. К примеру, один лимон содержит в общей сложности 88% суточной нормы витамина C, а горячая вода лишает его и этого элемента. Поэтому, по словам Малышевой, добавление дольки лимона в чай не несет никакой пользы.

Кроме того, две группы препаратов — иммуномодуляторы и противовирусные — не имеют доказанной эффективности. По-настоящему результативные противовирусные препараты борются лишь с определенными вирусами.


Помимо этого, востребованные в отечественных аптеках противовирусные зачастую борются с вирусами косвенно.

Отдельно ведущая высказалась об антибиотиках и каплях для снятия заложенности в носу. Антибиотики применяются против микробов, а не вирусов, поэтому абсолютно бесполезны при вирусных инфекциях. Что касается капель, россияне при их использовании путают насморк и простуду. При насморке человеку необходимо вмешательство специалиста, а в период простуды нос надо лечить не каплями, а очисткой слизистой.
 
 
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