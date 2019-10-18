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Информация как оружие

19.10.2019 15:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Уже много лет дезинформационные кампании, управляемые из России, оказывают влияние на общественность многих стран Восточной и Центральной Европы", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Информация как оружие
"Большинство стран Центральной и Восточной Европы объединяет одна судьба: 30 лет назад они были на красной стороне "железного занавеса". Сегодня эта строго обозначенная идеологическая и физическая граница исчезла - но не исчезло влияние России в этом регионе. Это особенно заметно в сфере СМИ. Именно инструмент, необходимый для формирования информированной общественности, пронизан пропагандой и ложной информацией", - отмечает журналистка Екатерина Кель.

"Еще в 2013 году глава российского генштаба заявил, что информация может являться неотъемлемой частью новой гибридной войны. Для этого уже давно существует понятие: weaponizing information, то есть использование информации в качестве оружия".

По словам Яна Клааса Берендса из Центра исследований современной истории в Потсдаме, "когда ложные нарративы, например, утверждение о том, что протесты на Майдане на Украине управлялись Западом, меняют общественный дискурс, среди населения растет неопределенность. Особенно хрупкие государства и общества, переживающие кризис, находятся, по мнению Берендса, в опасности. Тем не менее, он предостерегает от того, чтобы видеть в этом централизованный заговор. "Следует воздерживаться от того, чтобы рисовать образ всемогущей дезинформационной машины, под воздействием которой мы все находимся. Зачастую охватывается лишь малая часть общественности", - говорит Берендс".


О ситуации в медиапространстве изданию рассказали эксперты из девяти стран.

"В Армении существует множество различных СМИ, но они зачастую зависят от политических спонсоров. Это делает их крайне восприимчивыми к влиянию, связанному с определенными интересами. Кроме того, на СМИ оказывается государственное давление, например, с помощью меняющихся законов или судебных процессов", - указал Давид Шахназарян, главный аналитик аналитического центра Regional Studies Center в Ереване. По его мнению, законы о прессе должны проверяться европейскими экспертами, например, Европейской комиссией за демократию через право.

"Начиная с 2010-х годов иностранные инвесторы большей частью покинули медиаландшафт Болгарии, на их место пришли местные группы олигархов, которые на сегодняшний день взяли под контроль почти все медиакомпании. Одновременно с уменьшением количества печатных СМИ упали и стандарты журналистики. В такой ситуации пророссийская пропаганда попадает на благоприятную почву. Мы установили четкую связь между близостью собственников СМИ к пророссийским группам и использованием прокремлевских нарративов", - отметила Румена Фил ова, научная сотрудница Центра исследования демократии в Софии.

"В мировом рейтинге свободы прессы, составленном "Репортерами без границ", Эстония занимает 11 место из 180, это одна из наиболее высоких позиций во всей Центральной и Восточной Европе, - подчеркнул Дмитрий Теперик, руководитель Центра обороны и безопасности в Таллинне. - Но и у нас есть подозрительные сети симпатизирующих Кремлю и их идеологических сторонников, которые зачастую скрываются под видом НПО или активистов. Их деятельность направлена прежде всего на русскоговорящее население страны. Преимущественно через российские телевизионные каналы и соцсети они то и дело пытаются распространять свои разобщающие нарративы". По его словам, в стране существует специальный блог на эстонском, русском и английском языках, разоблачающий фейковые сообщения и попытки манипуляции. К тому же русскоговорящие волонтеры способствуют осведомленности русскоговорящей молодежи об информационной безопасности.


"Дезинформационные кампании, хорошо знакомые другим постсоветским государствам, к сожалению, есть и у нас. Они осуществляются в основном в интернете и на телевидении", - рассказал Олег Панфилов, журналист, проживающий в Тбилиси и до 2010 года возглавлявший Центр экстремальной журналистики. По его мнению, для борьбы с дезинформацией необходимо повышать стандарты современной журналистики.

"Литва обладает живым медиаландшафтом, прежде всего в интернете. Информация об издателях прозрачна. Но при этом постоянно осуществляются попытки с помощью прокремлевских дезинформационных кампаний опорочить ЕС, НАТО, США и Запад в целом. Излюбленным нарративом этих кампаний является провал литовской социальной политики или прославление достижений Красной армии. (...) В прошлом литовская Комиссия по радио и телевидению неоднократно ограничивала вещание российских каналов, например, TVCI, или временно отключала их, обвиняя отдельные передачи в разжигании ненависти", - рассказала Даля Банкаускайте, эксперт Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

"Ситуация постоянно ухудшается, в настоящий момент она приняла тревожные масштабы. (...) Существуют отдельные пропагандистские бои между политиками, а также непрерывная дезинформационная кампания российских троллей, влияющая на мнение людей прежде всего через телевидение и радио", - отметил Владислав Саран, директор аналитического центра Spirit Critic в Молдавии.

"Телевидение уже на протяжении многих лет приобщено к государственному курсу, - оценил положение СМИ в России Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен, руководитель московского бюро Фонда Фридриха Науманна. - Если в прошлом каналы были слишком критичными, как, например, бизнес-канал РБК или независимый канал "Дождь"/ TV Rain, их либо покупала враждебная сторона, либо их устраняли из программы вещания. На рынке газет ситуация выглядит похожим образом. Ситуация с безопасностью независимых журналистов ухудшилась. Российский режим, по-видимому, боится любой открыто высказываемой критики".


"На Западе часто думают, что российская пропаганда направлена в первую очередь на дестабилизацию западной демократии. На самом деле наибольшие ресурсы затрачиваются на то, чтобы оказывать влияние на собственное население. Многие СМИ информируют в соответствии с данными президентской администрации. Фабрики троллей ориентированы прежде всего на то, чтобы заглушать прогосударственными лозунгами любое критическое мнение в российских соцсетях", - указал эксперт.

"Журналисты подвергаются угрозам и нападениям, в особой опасности находятся журналисты, занимающиеся расследованиями. Наиболее вредоносные дезинформационные кампании нацелены на ложные утверждения о конфликтах между Сербией и соседними государствами. Зачастую они исходят от самого пророссийского правительства. Кроме того, ведутся кампании против ЕС и ЛГБТ-сообщества", - отметил Стефан Яньич, работающий на сербском портале Fakenews Tragač.

"В последние пять лет Украина была целью масштабных дезинформационных кампаний России. Наши суды ограничили их, запретив вещание в общей сложности 82 российских телеканалов, позднее были также заблокированы сайты российских соцсетей. Но Кремль обеспечил себе влияние и в украинских СМИ. Цель состоит в создании нарративов, например, о том что Украина - это фашистское государство или что революция на Майдане управлялась США и ЕС, и оказании таким образом влияния на общественное мнение. Многие из них по сей день являются неотъемлемой частью украинского и международного дискурса", - рассказал изданию Евгений Федченко, директор Могилянской школы журналистики и главный редактор сайта stopfake.org.
 
 
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"Уже много лет дезинформационные кампании, управляемые из России, оказывают влияние на общественность многих стран Восточной и Центральной Европы", - пишет...
 
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