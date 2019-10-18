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Болгарские врачи забыли пациентку в томографе. Она провела там шесть часов

19.10.2019 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врачи больницы в небольшом городе Павликени (Великотырновская область Болгарии) забыли пациентку в компьютерном томографе, внутри которого женщине пришлось провести шесть часов. Об сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOVA.


Изображение: daveynin / wikipedia.org

70-летняя жительница Павликени Асенка Христова пришла в местную больницу, чтобы обследовать легкие в связи с подозрением на пневмонию. Из лечебного учреждения она домой не вернулась. Первой забила тревогу дочь женщины, которая обратилась в полицию, после чего правоохранители занялись ее поиском. Пропавшую пациентку в итоге нашли сотрудники больницы, которые обнаружили ее внутри томографа в запертом на ключ кабинете.

Директор больницы Анета Крыстева заявила, что «больница провела проверку» по данному случаю. Так, было установлено, что пациентку в медицинском аппарате оставила лаборант. Сейчас она находится в отпуске, по возвращении из которого ее ожидает дисциплинарное взыскание.

В больнице Павликени при этом заверили, что длительное нахождение пациентки внутри аппарата компьютерной томографии не было опасным для ее здоровья, поскольку он был выключен. Тем не менее, родственники пожилой женщины не рискнули снова довериться местным врачам и отправили ее на лечение в Софию. Они также намерены подать на лечебное учреждение в суд.

 
 
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