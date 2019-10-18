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На Аляске самолёт со школьниками выкатился за пределы взлётной полосы

19.10.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. На Аляске пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. Есть погибший, еще около 10 человек пострадали, среди них много детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Аляске самолёт со школьниками выкатился за пределы взлётной полосы

Лайнер перевозил школьную команду по плаванию вместе с сопровождающими из города Анкоридж. Пилотам не удалось приземлить самолет с первого раза, поэтому они пошли на повторный заход. Однако во время второй попытки лайнеру не хватило посадочной полосы, чтобы остановиться. В результате самолет завис на берегу над водоемом.

На Аляске самолёт со школьниками выкатился за пределы взлётной полосы

На месте работают спасатели. Специалисты устанавливают причины случившегося.

На Аляске самолёт со школьниками выкатился за пределы взлётной полосы

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Новости США. На Аляске пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. Есть погибший, еще около 10 человек пострадали, среди них много детей, сообщили в...
 
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