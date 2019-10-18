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Россия связала выделение Беларуси очередного кредита с вопросом интеграции

19.10.2019 17:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия связала выделение Беларуси очередного кредита с вопросом интеграции

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, заявил журналистам, что вопрос о предоставлении Беларуси кредита размером 600 млрд российских рублей пока не решен.

«Не решен пока. По Белоруссии «дорожную карту» отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером «дорожной карты» по своим разделам отрабатывать более детальные планы», - сказал Силуанов.

При этом Силуанов не исключил, что крдета может и вовсе не быть.

По словам главы Минфина, выделение денег Минску зависит и от того, как страны «будут двигаться на интеграционном треке».

Беларусь - крупнейший должник России. На 1 июля 2019 года ее долг составлял 7,55 млрд долларов, пишет РБК.

В конце февраля Беларусь попросила у Москвы кредит на покрытие долга. Как указывал тогда Силуанов, Минск рассчитывал получить в общей сложности 1 млрд долларов, включив в эту сумму долги как перед Россией, так и перед Евразийским фондом стабилизации и развития.

В апреле глава Минфина сообщил, что Путин согласился на идею предоставить Минску кредит в размере 600 млн долларов. Речь шла об обсуждении процедур, необходимых для подписания соответствующего документа. Однако летом Беларусь денег так и не получила и попросила кредит у Китая, а также провела размещение облигаций в рублях на российском рынке. Китай - второй крупнейший кредитор Беларуси, после России.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, заявил журналистам, что вопрос о предоставлении Беларуси кредита размером 600 млрд российских рублей пока не...
 
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