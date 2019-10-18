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В Бресте пьяный водитель на «Пежо» врезался в автомобиль ГАИ
19.10.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП случилось сегодня
:warning:Сейчас на месте происшествия работают сотрудники
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ДТП случилось сегодня около 15:40 на улице Московской. Брестчанин 1975 года рождения не справился с управлением и столкнулся со стоявшей на первой полосе движения...
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