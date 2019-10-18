В Бресте пьяный водитель на «Пежо» врезался в автомобиль ГАИ

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП случилось сегодня около 15:40 на улице Московской . Брестчанин 1975 года рождения не справился с управлением и столкнулся со стоявшей на первой полосе движения патрульной автомашиной.







В момент столкновения на служебном «Фольксвагене» был включён проблесковый маячок синего цвета в связи с оформлением другого административного правонарушения. В салоне автомобиля находились два человека – инспектор и правонарушительница.







В результате аварии сотрудник ГАИ и девушка получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медпомощи. При проведении медицинского освидетельствования у виновника аварии было зафиксировано свыше 3 промилле алкоголя!

:warning:Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ , устанавливаются все обстоятельства ДТП.