Источник материала: Soligorsk News



Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона "Шахцер"? Автор: Эдуард Кидяев. Источник: str3.by

ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» в мае 2019 года приступил к модернизации футбольного поля с беговыми дорожками стадиона «Шахтёр». Заказчиком объекта выступает ОАО «Беларуськалий». Строители располагают необходимой проектно-сметной документацией, содержащей архитектурные, технические, технологические параметры и другие необходимые данные.



Как сегодня выглядит «Шахтёр» и в какие строительные процессы погружен объект?



Модернизация предполагает 4 стадии. В данный момент идёт активная работа на первом этапе, включающая в себя устройство поля стадиона. Далее на очереди вспомогательные объекты: резервуары для полива поля, системы инженерной инфраструктуры (канализация, водопровод и другие).



СУ-122 на объекте участвует в возведении восточной трибуны. Организация строительно-монтажного производства возложена на мастера Евгения Сапранкова. Как подмечает Евгений, пред строителями СУ-122 стоят задачи по завершению фундаментов под трибуну, монтаж металлоконструкций, а также осуществление последующих работ по возведению трибун. Под трибуной, кстати, будет ряд вспомогательных и технических помещений.















Такие трибуны в Солигорске будут смонтированы впервые. Общая вместительность стадиона планируется около 2000 человек. Кстати, как ожидается в восточной трибуне расположится кафе, где болельщики и посетители матчей смогут насладиться чаем и быстро перекусить.



В данный момент в строительно-монтажных работах задействовано 4 подразделения: СУ-122 отвечает за восточную трибуну, СУ-123 – западную трибуну, УМС-108 занимается прокладкой инженерных сетей и земляными работами, СМУ выполняют устройство подогрева поля и других инженерных коммуникаций.















Для Евгения Сапранкова, мастера СУ-122, молодого специалиста 2017 года, это первый опыт работы в возведении крупного спортивного объекта. За 3 года работы в стройтресте № 3 в качестве мастера он руководил строительным производством на таких объектах, как актовый зал инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Беларуськалий», гостиница «Алеся», объекты ОАО «Нафтан», отделение погрузки одного из рудоуправлений ОАО «Беларуськалий».



— За нашим управлением закреплена восточная трибуна, — говорит мастер. — Завершены фундамент под нее. Западной трибуной занимаются наши коллеги из СУ-123. СУ-122 уже приступило к монтажу металлоконструкций над трибуной, которые по конфигурации похожи на клюшки (из 21 осталось смонтировать 7 таких клюшек, на восточной таких будет 14). Между ними в дальнейшем появятся связи, ригеля, прогоны, что в комплексе в дальнейшем обеспечит систему общего навеса из козырьков и систем связи. Выгоняем колонны, занимаемся устройством монолитных наклонных балок, железобетонных «г»-образных балок, которые в дальнейшем сформируют ступенчатую основу под сидения. Работы выполняют бригады каменщиков СУ-122 Евгения Максимовича, плотников-бетонщиков Виктор Барая и Олег Исаченко.



















Бригадир монтажников сантехсистем и оборудования СМУ Дмитрий Пенязь знает про устройство инженерных систем поля многое:



— Чтобы вы понимали: подогрев поля, устройство которого уже выполнено более, чем на 80%, — это 39 километров труб. Для этого используется аппарат по сварке пропиленовых труб диаметром от 25 до 120 мм. В качестве теплоносителя в трубах непосредственно для поля будет использоваться пропиленгликоль. Устройством подземного резервуара для теплоносителя емкостью не менее 30 кубометров занимались специалисты генподрядного СУ-122. Система отопления и подогрева поля в ближайшие дни пройдет пневматические испытания, в ходе которых будет обеспечена целостность системы. На 60% смонтирована система водопровода. Для нашей бригады из шести человек это первый опыт устройства поля в родном городе и это накладывает на нас особую ответственность. Работаем еще более слаженно. Что касается системы полива, то первый шаг – прокладывание труб, второй – установка по контуру поливочной трассы и форсунок для полива, а также своеобразного лотка, который будет обеспечивать сбор воды вокруг поля, третий – прокладывание всех сетей и тротуарных дорожек. Устройством дорожек занимаются наши коллеги из других филиалов филиалов треста.



— Сделали отрывку котлована для устройства трибун, — дополняет геодезист УМС-108 Александр Свидинский, рассказывая о работе управления. — Выполнили бетонные подготовки под фундаменты под обе трибуны. Поле — это не только газон и трубы для подогрева и полива, но и так называемый «пирог», в котором важно обеспечить аккуратность укладки всех его «слоев», где есть основание, щебень, специальный мембранный материал.



Кстати, именно благодаря ювелирной работе геодезистов на футбольных полях не задерживается вода. И геодезисты УМС-108 — не исключение: именно они выдают отметки строителям, чтобы на поле от его центра к краям был обеспечен разуклон. Поле получается как бы немного выпуклым, что позволяет воде стекать к краям поля, где она будет попадать в лотки для сбора.











На этом объекте работают одновременно 4 подразделения. Некоторые работы пересекаются по времени. Например, одновременная работа СУ-122 и СМУ над инженерными сетями. Для этого подразделения смещают графики, идут на уступки, чтобы не мешать друг другу.



Позже на очереди — выполнение электротехнических монтажных работ для будущих осветительных матч.











Строительство стадиона – сложный и слаженный механизм. Каждая деталь должна быть на своём месте и выполнена вовремя. Единственное, что не даёт механизму выйти из строя – команда профессионалов. Именно она, а ещё желание сделать город лучше позволяют достигать поставленного результата качественно и вовремя.

ИСТОЧНИК: сетевое издание str3.by .