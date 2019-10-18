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Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?

19.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 октября 2019 14:17 2808

Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона "Шахцер"?

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: str3.by

ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» в мае 2019 года приступил к модернизации футбольного поля с беговыми дорожками стадиона «Шахтёр». Заказчиком объекта выступает ОАО «Беларуськалий». Строители располагают необходимой проектно-сметной документацией, содержащей архитектурные, технические, технологические параметры и другие необходимые данные.

Как сегодня выглядит «Шахтёр» и в какие строительные процессы погружен объект?

Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?

Модернизация предполагает 4 стадии. В данный момент идёт активная работа на первом этапе, включающая в себя устройство поля стадиона. Далее на очереди вспомогательные объекты: резервуары для полива поля, системы инженерной инфраструктуры (канализация, водопровод и другие).

СУ-122 на объекте участвует в возведении восточной трибуны. Организация строительно-монтажного производства возложена на мастера Евгения Сапранкова. Как подмечает Евгений, пред строителями СУ-122 стоят задачи по завершению фундаментов под трибуну, монтаж металлоконструкций, а также осуществление последующих работ по возведению трибун. Под трибуной, кстати, будет ряд вспомогательных и технических помещений.

Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?
Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?
Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?

Такие трибуны в Солигорске будут смонтированы впервые. Общая вместительность стадиона планируется около 2000 человек. Кстати, как ожидается в восточной трибуне расположится кафе, где болельщики и посетители матчей смогут насладиться чаем и быстро перекусить.

В данный момент в строительно-монтажных работах задействовано 4 подразделения: СУ-122 отвечает за восточную трибуну, СУ-123 – западную трибуну, УМС-108 занимается прокладкой инженерных сетей и земляными работами, СМУ выполняют устройство подогрева поля и других инженерных коммуникаций.

Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?
Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?
Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?

Для Евгения Сапранкова, мастера СУ-122, молодого специалиста 2017 года, это первый опыт работы в возведении крупного спортивного объекта. За 3 года работы в стройтресте № 3 в качестве мастера он руководил строительным производством на таких объектах, как актовый зал инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Беларуськалий», гостиница «Алеся», объекты ОАО «Нафтан», отделение погрузки одного из рудоуправлений ОАО «Беларуськалий».

— За нашим управлением закреплена восточная трибуна, — говорит мастер. — Завершены фундамент под нее. Западной трибуной занимаются наши коллеги из СУ-123. СУ-122 уже приступило к монтажу металлоконструкций над трибуной, которые по конфигурации похожи на клюшки (из 21 осталось смонтировать 7 таких клюшек, на восточной таких будет 14). Между ними в дальнейшем появятся связи, ригеля, прогоны, что в комплексе в дальнейшем обеспечит систему общего навеса из козырьков и систем связи. Выгоняем колонны, занимаемся устройством монолитных наклонных балок, железобетонных «г»-образных балок, которые в дальнейшем сформируют ступенчатую основу под сидения. Работы выполняют бригады каменщиков СУ-122 Евгения Максимовича, плотников-бетонщиков Виктор Барая и Олег Исаченко.

Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?
Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?
Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?
Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?

Бригадир монтажников сантехсистем и оборудования СМУ Дмитрий Пенязь знает про устройство инженерных систем поля многое:

— Чтобы вы понимали: подогрев поля, устройство которого уже выполнено более, чем на 80%, — это 39 километров труб. Для этого используется аппарат по сварке пропиленовых труб диаметром от 25 до 120 мм. В качестве теплоносителя в трубах непосредственно для поля будет использоваться пропиленгликоль. Устройством подземного резервуара для теплоносителя емкостью не менее 30 кубометров занимались специалисты генподрядного СУ-122. Система отопления и подогрева поля в ближайшие дни пройдет пневматические испытания, в ходе которых будет обеспечена целостность системы. На 60% смонтирована система водопровода. Для нашей бригады из шести человек это первый опыт устройства поля в родном городе и это накладывает на нас особую ответственность. Работаем еще более слаженно. Что касается системы полива, то первый шаг – прокладывание труб, второй – установка по контуру поливочной трассы и форсунок для полива, а также своеобразного лотка, который будет обеспечивать сбор воды вокруг поля, третий –  прокладывание всех сетей и тротуарных дорожек. Устройством дорожек занимаются наши коллеги из  других филиалов филиалов треста.

— Сделали отрывку котлована для устройства трибун, — дополняет геодезист УМС-108 Александр Свидинский, рассказывая о работе управления. — Выполнили бетонные подготовки под фундаменты под обе трибуны. Поле — это не только газон и трубы для подогрева и полива, но и так называемый «пирог», в котором важно обеспечить аккуратность укладки всех его «слоев», где есть основание, щебень, специальный мембранный материал.

Кстати, именно благодаря ювелирной работе геодезистов на футбольных полях не задерживается вода. И геодезисты УМС-108 — не исключение: именно они выдают отметки строителям, чтобы на поле от его центра к краям был обеспечен разуклон. Поле получается как бы немного выпуклым, что позволяет воде стекать к краям поля, где она будет попадать в лотки для сбора.

Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?
Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?

На этом объекте работают одновременно 4 подразделения. Некоторые работы пересекаются по времени. Например, одновременная работа СУ-122 и СМУ над инженерными сетями. Для этого подразделения смещают графики, идут на уступки, чтобы не мешать друг другу.

Позже на очереди — выполнение электротехнических монтажных работ для будущих осветительных матч.

Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?
Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как проходит модернизация стадиона «Шахцер»?

Строительство стадиона – сложный и слаженный механизм. Каждая деталь должна быть на своём месте и выполнена вовремя. Единственное, что не даёт механизму выйти из строя – команда профессионалов. Именно она, а ещё желание сделать город лучше позволяют достигать поставленного результата качественно и вовремя.

ИСТОЧНИК: сетевое издание str3.by.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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4 октября 2019 14:17 2808 Уже смонтировано 39 км труб подогрева поля. Как...
 
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