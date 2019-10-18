Белорусов ждет последнее теплое воскресенье, в следующую – заморозки и снег

Ночью и утром местами туман. Ветер южный умеренный. Ночью 5 – 12 градусов, днем ​​на юге до 22.





В понедельник 21 октября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только днем ​​в отдельных районах по северу Витебской области возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью 5 – 12 градусов, днем ​​на юге до 24.





Затем на неделе в Беларуси начнет постепенно холодать, а в следующее воскресенье, в первую очередь по востоку страны, ожидаются даже заморозки и мокрый снег.







