Такого еще не было: глава одной из районных администраций Минска инспектировал район на воздушном шаре

















— Кто на воздушном шаре не летал, красоты не видал!!!— поделился мнением чиновник. – Максимальная высота 597 метров.





На комментарии пользователей соцсети о том, что «мол, здорово совмещать приятное с полезным», Ю. Трущенко ответил, что так и сделал: проконтролировал порядок в районе.





— Через неделю контрольный полет, — пообещал глава администрации.







