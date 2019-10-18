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Скончался чемпион Кубка Кремля 1994 года Александр Волков
Источник материала: Партизан
Вице-президент ФТР, экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников сообщил о смерти бывшего теннисиста и тренера сборной России 52-летнего Александра Волкова.
Волков завершил карьеру теннисиста в 1997 году. На его счету три титула АТП, наивысшая позиция в рейтинге — 14. В 1993 году он дошел до полуфинала "US Open". Также он работал тренером сборной России. В 1994 году Волков стал победителем Кубка Кремля.
В составе сборной России Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995), в 1998-м завершил профессиональную карьеру. С 2002 года Волков работал тренером сборной России, также он до 2007 года тренировал победителя Открытых чемпионатов США и Австралии Марата Сафина, отмечает
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Вице-президент ФТР, экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников сообщил о смерти бывшего теннисиста и тренера сборной России 52-летнего...
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