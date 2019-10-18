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Экс-министр иностранных дел Украины рассказал, как они с Макеем "бесили" россиян

19.10.2019 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин «похвастался», как он вместе с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем «бесил» россиян, разговаривая с коллегой «на своих языках».



Об этом он рассказал в ходе эфира на телеканале «Прямой», передает Укринформ.

Климкин отметил, что он показательно начинал разговор с Макеем в присутствии российских дипломатов на украинском языке, а тот, в свою очередь, отвечал на белорусском. По словам Климкина, разговаривать в Беларуси на «мове» сейчас очень модно.

«Вы знаете, что сейчас модно – я, вот, разговаривал со своими знакомыми в оппозиции белорусской, сейчас стало модно разговаривать на белорусском языке даже в Минске. Молодежь все больше и больше говорит на белорусском. Очень интересный факт, причем, компьютерами установленный – какой язык самый близкий к украинскому. Это белорусский, это не русский, – 86%. Когда мы разговаривали с белорусами, мы ввели такую интересную практику, которая Россию тотально бесила. Мы объявляли первые заявления на украинском и белорусском. Я и министр Макей сначала минуту разговаривали и все друг друга прекрасно понимали. На самом деле, на белорусском разговаривать становится модно», — сказал он.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин «похвастался», как он вместе с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем «бесил» россиян, разговаривая с коллегой...
 
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