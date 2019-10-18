







Укринформ . Об этом он рассказал в ходе эфира на телеканале «Прямой», передает





Климкин отметил, что он показательно начинал разговор с Макеем в присутствии российских дипломатов на украинском языке, а тот, в свою очередь, отвечал на белорусском. По словам Климкина, разговаривать в Беларуси на «мове» сейчас очень модно.



