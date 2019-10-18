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Минчанин отсудил у мебельной фабрики 1500 рублей

19.10.2019 19:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мебельная фабрика, отказавшаяся выполнить 15-рублевый ремонт дивана, в итоге оказалась должна покупателю 1500 рублей. Об этом рассказывает сайт агентства «Минск-Новости».


Изображение: Phillip Goldsberry / unsplash.com

У минчанина начал разваливаться диван. Не вся конструкция сразу, а только ящик для белья. Гарантийный срок на мебель составлял 18 месяцев и уже истек. Но производитель указал и срок службы дивана — 24 месяца, до истечения этой даты оставалось несколько дней.

Владелец дивана обратился сперва в магазин, а потом на фабрику. В бесплатном ремонте ему отказали, так как гарантийный срок на товар истек. После минчанин обратился в Минское общество потребителей.

— Мы изучили суть претензий покупателя, — рассказала юрист общества Анна Шилько. — Согласно законодательству потребитель вправе предъявлять претензии к изготовителю в течение всего срока службы товара. Нами было составлено исковое заявление в суд с требованием расторжения договора купли-продажи, возврата денег, выплаты неустойки и компенсации морального вреда. Суд назначил экспертизу, которую пополам оплатили потребитель и фабрика. Эксперт встал на сторону покупателя, подтвердив, что диван собран некачественно и имеются недостатки по сборке. Любопытно, что в ходе заседаний ответчик неоднократно признавался, что цена вопроса, то есть ремонта ящика для белья, составляла всего-то 15 рублей!

Решение суда оказалось в пользу потребителя. Назначенная судом сумма превышала стоимость ремонта в сто раз и составила 1500 рублей.

Любопытно, что владелец сломанного дивана после заказал еще один, точно такой же. И он опять оказался некачественным! Покупатель потребовал решить проблему, на этот раз представители фабрики прореагировали сразу.

 
Теги: Минск
 
 
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Любопытно, что владелец сломанного дивана после заказал еще один, точно такой же.
 
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