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Налог на WhatsApp спровоцировал политический кризис в Ливане
Источник материала: Партизан
В Ливане, ситуация в котором несколько лет была относительно спокойной, снова массовые выступления против властей с требованием отставки правительства. Необычен повод для протестов — введенный в стране налог на мессенджер WhatsApp.
На этой неделе власти Ливана ввели новые налоги, в числе которых — сбор за использование интернет-мессенджеров типа WhatsApp.
Размер сбора — 20 центов в день или $6 в месяц, что очень много для не выходящей из экономического кризиса страны. Кроме того, ливанцам будет трудно уклониться от сбора: в стране два государственных оператора и дорогая мобильная связь.
Это отчаянная попытка правительства сбалансировать бюджет-2020: налог на мессенджеры должен принести в него дополнительно $250 млн.
Снижение дефицита бюджета и реформы являются условием получения Ливаном международной помощи на $11 млрд.
Новость о налоге на WhatsApp всколыхнула страну: в четверг протесты с поджогами покрышек начались в Бейруте, Триполи и других поселениях. Размах протестов — самый большой с мусорного кризиса 2015 года, пишет The Independent.
Власти поспешили отменить налог, но это не помогло. В пятницу протестующие перекрыли ключевые трассы, в том числе ведущие в аэропорт Бейрута и в Дамаск, в центре столицы начались протесты с требованием отставки правительства и столкновения с силовиками. По официальным данным, пострадали 50 силовиков, задержаны 70 протестующих.
Премьер-министр Ливана Саад Харири дал коалиционному правительству 72 часа на то, чтобы поддержать его политику, включая новые налоги. Лидер представленной в коалиционном парламенте шиитской «Хезболлы» Хасан Насрулла не поддержал требования протестующих, но выступил против новых налогов.
По мнению наблюдателей, речь идет о беспрецедентно сплоченных протестах обычно сильно разделенной страны. Людей объединяет общее неприятие коррупции во власти, пишет Al Jazeera. Против союзной властям соседней Сирии «Хезболлы» протестует даже шиитское население, отмечает канал.
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В Ливане, ситуация в котором несколько лет была относительно спокойной, снова массовые выступления против властей с требованием отставки правительства. Необычен...
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