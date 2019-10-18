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Налог на WhatsApp спровоцировал политический кризис в Ливане

19.10.2019 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ливане, ситуация в котором несколько лет была относительно спокойной, снова массовые выступления против властей с требованием отставки правительства. Необычен повод для протестов — введенный в стране налог на мессенджер WhatsApp.

На этой неделе власти Ливана ввели новые налоги, в числе которых — сбор за использование интернет-мессенджеров типа WhatsApp.

Размер сбора — 20 центов в день или $6 в месяц, что очень много для не выходящей из экономического кризиса страны. Кроме того, ливанцам будет трудно уклониться от сбора: в стране два государственных оператора и дорогая мобильная связь.

Это отчаянная попытка правительства сбалансировать бюджет-2020: налог на мессенджеры должен принести в него дополнительно $250 млн.

Снижение дефицита бюджета и реформы являются условием получения Ливаном международной помощи на $11 млрд.

Новость о налоге на WhatsApp всколыхнула страну: в четверг протесты с поджогами покрышек начались в Бейруте, Триполи и других поселениях. Размах протестов — самый большой с мусорного кризиса 2015 года, пишет The Independent.


Власти поспешили отменить налог, но это не помогло. В пятницу протестующие перекрыли ключевые трассы, в том числе ведущие в аэропорт Бейрута и в Дамаск, в центре столицы начались протесты с требованием отставки правительства и столкновения с силовиками. По официальным данным, пострадали 50 силовиков, задержаны 70 протестующих.

Премьер-министр Ливана Саад Харири дал коалиционному правительству 72 часа на то, чтобы поддержать его политику, включая новые налоги. Лидер представленной в коалиционном парламенте шиитской «Хезболлы» Хасан Насрулла не поддержал требования протестующих, но выступил против новых налогов.

По мнению наблюдателей, речь идет о беспрецедентно сплоченных протестах обычно сильно разделенной страны. Людей объединяет общее неприятие коррупции во власти, пишет Al Jazeera. Против союзной властям соседней Сирии «Хезболлы» протестует даже шиитское население, отмечает канал.
 
Теги: Новости
 
 
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В Ливане, ситуация в котором несколько лет была относительно спокойной, снова массовые выступления против властей с требованием отставки правительства. Необычен...
 
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