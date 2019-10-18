Тренер БАТЭ после ничьи с «Гомелем» пока не опасается за чемпионскую гонку

Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после потери ценных очков в чемпионате с аутсайдером из Гомеля , на послематчевой пресс-конференции был спокоен, оценил шансы на «золото», поделился мыслями относительно открытого письма спортсменов, которые выступили за переименование «Борисов-Арен» в честь Анатолия Капского и рассказал о состоянии ведущих игроков команды. Его слова передает корреспондент «Прессбола» .



Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

— Если даже не брать в расчет незабитый пенальти, у нас были хорошие моменты для взятия ворот соперника. Если мы забили бы первыми, это поменяло бы игру. Пропустив гол после «стандарта», мы дали фору «Гомелю». Затем героически выбирались из ситуации, но не получилось. Потеряли очки. Не сумели дожать. Хотя при счете 1:1 были предпосылки для гола.

— «Гомель» отдал инициативу во втором тайме. Но БАТЭ сумел забить лишь однажды. Обычно тренеры в таких ситуациях говорят о невезении.

— Все, что угодно, но только не невезение! Так слишком просто отмазаться. Мы этим заниматься не будем. Во всех моментах нам не хватило мастерства, точности, а где-то здорово сыграл вратарь соперника.

— В четверг в «Прессболе» появилось открытое письмо белорусских спортсменов, которые выступили за переименование «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского. Футбольных людей там было немного. Почему?

— Не совсем понимаю, как проходила процедура сбора подписей: кто, где и как этим занимался. Думаю, если бы об этой акции знали бы больше людей, то и подписей было бы от футбольных людей больше. Понятно, у Капского при жизни были конкуренты, сложные отношения с определенными людьми.

Но, уверен, что все, кто работает в футболе, любит вид спорта, поставили бы подпись под письмом. Результат результатом, а память о человеке — совсем другое. Не могу сказать, почему таким образом распределились подписи. В футболе, считаю, таких людей, которые оставили бы свои подписи под этим списком, намного больше.

— До конца чемпионата остается шесть туров. Нет ли опасений, что БАТЭ останется без чемпионства?

— Опасений нет. Ситуацию сами себе осложнили: сегодняшней потерей очков, поражением на Маяковке от «Минска». В спорте с опасениями невозможно работать. Все мы умные люди — считаем, смотрим, что происходит вокруг. Потеря очков влияет отрицательно. Ушло ли [чемпионство]? Об этом нужно говорить позже. В любом случае между собой еще играть прямым конкурентам, нам ехать в другие города. Ситуацию осложнили, но говорить о том, что в вопросе чемпионства поставлена точка, — я не стал бы.

— В заявке не было Риоса почему?

— У него травма коленного сустава — получил на тренировке за два дня до игры. Он ходит с лангетой на ноге. Рекомендован покой для сустава. Его ждет интенсивное лечение. Снимки и обследование показали, что это будет недлительное лечение, но на данный момент он не тренируется даже по индивидуальному плану.

— Яссе Туоминен вчера провел 90 минут за дубль. Почему?

— Приняли такое решение после его возвращения из сборной Финляндии. Вторую игру команды он пропустил. Мы не знаем, чем он там занимался перед и после игры. Не представляли, в каком ключе он работал. Посчитали дать ему игровую практику в дубле. Он сыграл очень хорошо. На «Городском» отличные условия. Опасений за какие-то возможные повреждения не было.

— Почему пенальти решил пробить Боян Дубайич?

— У нас есть определенный список исполнителей. Серб заработал, взял мяч и исполнил. Такое решение приняли ребята на поле. Ничего удивительного в этом нет. Единственное, что огорчает, — это то, что Дубаич не реализовал одиннадцатиметровый.

— Виллюмссон провел за молодежную сборную Исландии хорошие игры. А сегодня остался на скамейке БАТЭ. Почему?

— Человек сыграл две игры за сборную и сделал десять-двенадцать перелетов на самолете. Это очень сказывается на организм и самочувствие. Виллюм Тор провел четыре игры меньше, чем за один месяц. К этому добавим перелеты, смену часовых поясов и всего.

— Как оцените игру Дмитрия Бессмертного?

— Хочется оценивать через призму результата. А он не очень хороший. У Дмитрия были ошибки и помарки. Особенно в первом тайме. Учитывая, что сегодня был, можно сказать, полноценный дебют за БАТЭ [до этого защитник провел за основной состав БАТЭ 14 минут]. В соперниках — хорошая команда.

В целом, Дмитрий хорошо вступал в единоборства, поддерживал атаку. Нужно было просто почувствовать игру. Он ведь в высшей лиге с 2015-го играет. Объяснять ему уровень сопротивления в чемпионате страны не приходилось. Добротная игра. Но на фоне результата чаша весов склоняется к отрицательному. Разумеется, в такой ситуации мы говорим не про одного Бессмертного.

— Волков остается третью игру в запасе. Разговаривали с ним об этом?

— Обычная ситуация. Команда играет в два центральных защитника. Третий — дублирует в резерве. Такая ситуация сейчас в БАТЭ. С Захаром разговаривал. Он с пониманием к этому относится и хорошо работает на тренировках. Впрочем, пока выбор падает на других ребят. Мы хорошо общаемся, но такова ситуация.

Напомним, брестское «Динамо» завтра примет «Слуцк», где вероятно возьмет три очка и оторвется от БАТЭ на семь очков. Завтра же свой матч сыграет «Шахтер» и в случае победы над аутсайдером из Могилева обойдет БАТЭ. Но у борисовчан есть игра в запасе против «Дняпро-МЧЗ».

В следующем туре «горняки» и «трактористы» сыграют между собой. Эта игра пройдет в Солигорске 27 октября.