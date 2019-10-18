Второй день промышленные альпинисты работают в Денисковичах на кладбище.
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Что делают промышленные альпинисты в Денисковичах? (фото)
19.10.2019 19:48 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Второй день промышленные альпинисты работают в Денисковичах на кладбище.
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Второй день промышленные альпинисты работают в Денисковичах на кладбище.
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