В гостях у пана Спарышки. Как в Бресте возрождают традиции ткачества

Источник материала: Виртуальный Брест

Юрий Сальников и Александра Дубина – психологи. Долгое время они работали по специальности, но однажды решили изменить свою жизнь.





Сейчас они ремесленники, хозяева варштата «Пан Спарышка», занимаются возрождением ткачества. Сегодня Юрий и Александра — гости «БВ».



— Как получилось, что вы сменили сферу деятельности?



Юрий: Нашей культурой увлекаюсь ещё со школьных времён. В старших классах даже вёл дневник по-белорусски. Ремёслами заниматься начал лет пять назад. Совмещать ткачество с работой было сложно. Хотелось расширить мастерство и глубже погрузиться в народную культуру, поэтому ушёл из БрГУ, где преподавал долгое время. От психологии остались, наверное, встречи, в которых я больше как модератор. Летом организовали для семейных пар клуб «Мелки для тараканов». Правда, проект перестал существовать, сейчас наши встречи называются «Плюшевый Велес».







Александра: Прошла всё, начиная от детского сада и заканчивая университетом имени Пушкина. Однако поняла, что хочется свободного графика: самой отвечать за своё время, зависеть только от себя и продолжить любимое дело.



— Что подтолкнуло заняться ткачеством?



Юрий: Саша давно занималась вышивкой, но в какой-то момент узнала, что есть ткачество на бердечке, и упросила меня сделать инструмент. Нашёл чертежи, сделал два. Самому стало интересно узнать, как это работает. Ткачество — это всё-таки инженерное ремесло, чётко просчитываемое, много нужно чертежей, много в нём нюансов, схем орнамента. Затем и я увлекся: сделал себе пояс, кому-то — в подарок. Попробовал работать с тонкой ниткой — сделал первый браслет и решил продолжить.







Александра: Люди интересуются стилистикой белорусской культуры, особенно гости, хотят увезти кусочек нашей культуры. Мы переносим традицию и самобытность в современный контекст. Делаем браслеты, кулоны, подвески, которые можно носить с любой одеждой.



— Раньше орнамент наделяли особым смыслом. Придерживаетесь ли вы этого?



Юрий: Скорее следуем тому, что любой узор по-своему хорош: предки вряд ли наполняли своё пространство плохими символами. В основном заимствуем узоры из книги Веры Селивончик «Белорусские народные пояса». С цветами же экспериментируем по принципу «разложишь и смотришь, что подходит».







— Сколько времени уходит на изготовление, например, пояса?



Юрий: Зависит от количества нитей. Заправка — дело особенное, может занять от нескольких часов до целого дня. Самый широкий пояс, который я делал, был на девяносто девять нитей. В ткачестве важно соблюдать технологию, и, если что-то упустишь, сразу нарушается канва. Больше четырёх часов в день работать не могу. Если пояса средней сложности, можно сделать 40–50 сантиметров в час. Стандартный мужской пояс — три метра, на его изготовление уходит до шести часов, и это только ткачества, не считая других работ.



— Вы нередко участвуете в фестивалях…







Юрий: Ездим почти по всей Беларуси. Фестивали — это плюс для ремесленников, встречаешь разных людей, вдохновляешься новыми идеями. Живой обмен опытом — рост любого мастера. Например, я научился, как спрятать нитку в ткань, чтобы не было узелка. После этого появилась возможность сделать магниты.



— Мастер-классы проводите?



Александра: Мы начали воплощать такую идею. Стараемся проводить их в психологическом ключе, и называем «Нитки, которые связывают семью». Запустили плетение шнуров, как круглые и квадратные пояса, делаем браслеты, кулоны, различные брелоки. Детям нравится, потому что они сразу могут их сделать сами.



— Варштат «Пан Спарышка» — это что?



Юрий: Варштат — многозначное белорусское слово, значение его — «мастерская». Варштатом называли первые ткацкие станки, верстак. Решили, что так будет интересней, чем мастерская. Пан – это традиционное обращение в Беларуси.







«Спарыш» в нашей культуре символ плодородия и достатка. Например, когда находили сросшиеся зерна, то их называли спарышами. Так же назывался горшочек из двух частей, скреплённых одной ручкой. В нём носили в поле обед — первое-второе, а сверху буханка хлеба. В энциклопедии белорусской мифологии слово «спарышка» – дух, который вдохновляет человека на работу, дает второе дыхание.



— Есть ли в планах разнообразить изделия в национальном колорите?



Юрий: В планах аксессуары для дома, салфетки, скатерти, вязаные магнитики. Всё то, что можно использовать в быту, но чтобы это было интересно и с уклоном в традицию.



Александра: Думаем представить релакс-серию: льняные подушечки, внутри которых будут косточки вишни. Их можно разогреть в микроволновке, и тогда это будет грелка с приятным ароматом, и детям подойдёт для развития моторики.



– Успехов вам в вашем деле!