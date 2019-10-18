В Кобрине клонируют растения в промышленных масштабах

Источник материала: Виртуальный Брест

Можно ли из куста голубики получить десятки тысяч новых саженцев всего за один сезон? Да! Как это сделать, знают специалисты кобринской лаборатории «Элитклон», освоившие технологию микроклонального размножения.





Технология in-vitro для клонирования растений, в принципе, не нова. Ее разработали еще в середине ХХ века во Франции. Сегодня в сельскохозяйственной отрасли Евросоюза таким способом получают львиную долю посадочного материала.





Постсоветские страны пока в числе догоняющих. Однако прогресс дошел и до нас. Все больше фермеров хотят обеспечить свои хозяйства качественными саженцами по доступной цене. Технология in-vitro поможет решить эту задачу.

– Если говорить простыми словами, мы берем «исходник», например, куст голубики, а потом в лаборатории из его выделенных клеток выращиваем нужное количество новых растений, – рассказывает учредитель «Элитклон» Александр Климчук. – В естественных условиях на это ушли бы годы. А мы за сезон получаем сотни тысяч саженцев.

Помимо экономии времени, у in-vitro есть и другие преимущества. Поскольку саженцы выращиваются «в пробирке», это уменьшает вероятность болезней (в противном случае заболевший экземпляр просто выбраковывается). Ну и главное – в результате вы получаете точные копии растения-донора, его клон, с той же урожайностью и прочими особенностями.

– Бывает, заказчик присылает нам растение, но сам точно не знает его сорт. Да это ему и нам не важно, он хочет просто получить партию таких же саженцев, – рассказывает Александр Климчук. – Мы без проблем сделаем нужное количество клонов...

Спешим успокоить тех, кто опасается продукции с ГМО. К генной инженерии технология in-vitro не имеет никакого отношения. Ее цель – не вывести новый вид, а просто размножить имеющееся растение за короткий срок. Для этого клетки извлекаются и помещаются в питательную среду, напоминающую прозрачный гель. Затем ростки, пустившие корни, переносят в специальный грунт в помещении, где поддерживается определенная температура и влажность для адаптации к внешней среде. И только потом их сажают в теплицу.

Лаборатория «Элитклон» оснащена самым современным оборудованием. А еще здесь играет классическая музыка – говорят, она способствует хорошему «самочувствию» и развитию ростков.

Саженцы голубики сегодня составляют около 90% продукции кобринской лаборатории. Спрос на них высок у фермеров не только в Беларуси, но и России.