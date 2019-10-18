ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобрине клонируют растения в промышленных масштабах

19.10.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Можно ли из куста голубики получить десятки тысяч новых саженцев всего за один сезон? Да! Как это сделать, знают специалисты кобринской лаборатории «Элитклон», освоившие технологию микроклонального размножения.

В Кобрине клонируют растения в промышленных масштабах

Технология in-vitro для клонирования растений, в принципе, не нова. Ее разработали еще в середине ХХ века во Франции. Сегодня в сельскохозяйственной отрасли Евросоюза таким способом получают львиную долю посадочного материала.

В Кобрине клонируют растения в промышленных масштабах

Постсоветские страны пока в числе догоняющих. Однако прогресс дошел и до нас. Все больше фермеров хотят обеспечить свои хозяйства качественными саженцами по доступной цене. Технология in-vitro поможет решить эту задачу.

– Если говорить простыми словами, мы берем «исходник», например, куст голубики, а потом в лаборатории из его выделенных клеток выращиваем нужное количество новых растений, – рассказывает учредитель «Элитклон» Александр Климчук. – В естественных условиях на это ушли бы годы. А мы за сезон получаем сотни тысяч саженцев.

Помимо экономии времени, у in-vitro есть и другие преимущества. Поскольку саженцы выращиваются «в пробирке», это уменьшает вероятность болезней (в противном случае заболевший экземпляр просто выбраковывается). Ну и главное – в результате вы получаете точные копии растения-донора, его клон, с той же урожайностью и прочими особенностями.

– Бывает, заказчик присылает нам растение, но сам точно не знает его сорт. Да это ему и нам не важно, он хочет просто получить партию таких же саженцев, – рассказывает Александр Климчук. – Мы без проблем сделаем нужное количество клонов...

Спешим успокоить тех, кто опасается продукции с ГМО. К генной инженерии технология in-vitro не имеет никакого отношения. Ее цель – не вывести новый вид, а просто размножить имеющееся растение за короткий срок. Для этого клетки извлекаются и помещаются в питательную среду, напоминающую прозрачный гель. Затем ростки, пустившие корни, переносят в специальный грунт в помещении, где поддерживается определенная температура и влажность для адаптации к внешней среде. И только потом их сажают в теплицу.

Лаборатория «Элитклон» оснащена самым современным оборудованием. А еще здесь играет классическая музыка – говорят, она способствует хорошему «самочувствию» и развитию ростков.

Саженцы голубики сегодня составляют около 90% продукции кобринской лаборатории. Спрос на них высок у фермеров не только в Беларуси, но и России.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Можно ли из куста голубики получить десятки тысяч новых саженцев всего за один сезон? Да! Как это сделать, знают специалисты кобринской лаборатории «Элитклон»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что делают промышленные альпинисты в Денисковичах? (фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика