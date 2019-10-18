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Объясняем для тех, кто не понял, почему весь город в дыму
19.10.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Просто люди жгут костры, а ветра нет. Получается смог над городом.
Ситуация плачевная на всей территории Бреста и даже в пригородах.
Дышать буквально нечем, надо ждать, когда подует ветер!
К сожалению, ничего с этим поделать нельзя. Придётся терпеть. Советуем не открывать окна, завтра должно быть легче.
Не обошлось без вызова сотрудников
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