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Объясняем для тех, кто не понял, почему весь город в дыму

19.10.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Просто люди жгут костры, а ветра нет. Получается смог над городом.

Объясняем для тех, кто не понял, почему весь город в дыму

Ситуация плачевная на всей территории Бреста и даже в пригородах.

Объясняем для тех, кто не понял, почему весь город в дыму Объясняем для тех, кто не понял, почему весь город в дыму

Дышать буквально нечем, надо ждать, когда подует ветер!

Объясняем для тех, кто не понял, почему весь город в дыму

К сожалению, ничего с этим поделать нельзя. Придётся терпеть. Советуем не открывать окна, завтра должно быть легче.

Объясняем для тех, кто не понял, почему весь город в дыму

Не обошлось без вызова сотрудников МЧС. Они могут только убедиться, что не нарушаются правила пожарной безопасности при сжигании мусора - это происходит контролируемо. Ах да, ещё могут провести профилактическую беседу.

 
Теги: Брест
 
 
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  Просто люди жгут костры, а ветра нет. Получается смог над городом. Ситуация плачевная на всей территории Бреста и даже в пригородах. Дышать буквально нечем, надо...
 
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