Объясняем для тех, кто не понял, почему весь город в дыму

Источник материала: Виртуальный Брест

Просто люди жгут костры, а ветра нет. Получается смог над городом.





Ситуация плачевная на всей территории Бреста и даже в пригородах.

Дышать буквально нечем, надо ждать, когда подует ветер!





К сожалению, ничего с этим поделать нельзя. Придётся терпеть. Советуем не открывать окна, завтра должно быть легче.





Не обошлось без вызова сотрудников МЧС . Они могут только убедиться, что не нарушаются правила пожарной безопасности при сжигании мусора - это происходит контролируемо. Ах да, ещё могут провести профилактическую беседу.

Это не туман, это дым. Частный сектор травит Ковалевку, сжигая мусор у себя на огородах pic.twitter.com/4qULcpSInO — Andrey (@andrey_brest) October 19, 2019