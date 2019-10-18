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Британский парламент снова отложил Brexit
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. В ходе голосования Палата общин приняла соответствующую поправку. А это значит, что премьер-министр Борис Джонсон теперь обязан просить Брюссель о переносе Brexit на более поздний срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако глава кабинета министров уверяет, что Великобритания в любом случае покинет Евросоюз 31 октября – даже без соглашения с Брюсселем. В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин ответил, что последнее слово в таких вопросах может быть только за парламентом.
Ранее Джонсон согласовал с Брюсселем новую сделку по Brexit. Однако многие ее пункты вызвали раскол во мнениях у британских депутатов.
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Новости Великобритании. В ходе голосования Палата общин приняла соответствующую поправку. А это значит, что премьер-министр Борис Джонсон теперь обязан просить...
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