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Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В начале недели метеообстановку в стране будут формировать малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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В начале недели метеообстановку в стране будут формировать малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». Со среды...
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