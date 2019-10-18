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Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

19.10.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В начале недели метеообстановку в стране будут формировать малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». Со среды Беларусь окажется под властью повышенного атмосферного давления. В северных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. 

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
На пике осеннего сезона правит бал золотая осень. Приток тёплого воздуха с юго-запада Европы продолжится. Осадков практически не ожидается, а температурный фон в ночные часы будет колебаться от +5 до +12, а в дневные часы будет +14 +21, а на юге республики и вовсе по-летнему: до +22 +24. Во вторник на территорию страны начнёт поступать более прохладная воздушная масса. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +10 до +17, в южных районах составит до +20. В среду ночная температура ожидается от +4 до +11, а днём термометры покажут +8 +15, в южных районах ожидается до +18.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Ольга Федотова
 
 
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В начале недели метеообстановку в стране будут формировать малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». Со среды...
 
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