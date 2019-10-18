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Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег

19.10.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальном банке Беларуси открылась обновленная экспозиция Музея денег. Выставка приурочена к 25-летию белорусского рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег

Ее первыми посетителями стали школьники из Пинска. Экскурсию ученикам провел председатель правления Нацбанка. С Павлом Каллауром пятиклассники встретились лично. Школьники увидели рабочий кабинет председателя, зал заседаний правления и, конечно, уникальные экспонаты.

Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег

Это денежные знаки, которые «ходили» в стране в течение четверти века. А также эскизы банкнот, не вышедших в обращение. К примеру, рублевые купюры с изображением Янки Купалы, Якуба Коласа, Франциска Скорины.

Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Я думаю, что без финансовой грамотности представить современного человека крайне сложно. Это понимание у детей, у внуков, что просто так с неба ничего не валится, не сыплется, его нужно формировать. Ну, и приучать к работе.

Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег

Школьники из Пинска прислали видео-поздравление с 25-летием белорусского рубля. Такой конкурс Нацбанк объявил еще в сентябре. Ролик признали лучших среди 23 работ.

Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег

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Новости Беларуси. В Национальном банке Беларуси открылась обновленная экспозиция Музея денег. Выставка приурочена к 25-летию белорусского рубля, сообщили в...
 
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