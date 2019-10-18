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Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальном банке Беларуси открылась обновленная экспозиция Музея денег. Выставка приурочена к 25-летию белорусского рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее первыми посетителями стали школьники из Пинска. Экскурсию ученикам провел председатель правления Нацбанка. С Павлом Каллауром пятиклассники встретились лично. Школьники увидели рабочий кабинет председателя, зал заседаний правления и, конечно, уникальные экспонаты.
Это денежные знаки, которые «ходили» в стране в течение четверти века. А также эскизы банкнот, не вышедших в обращение. К примеру, рублевые купюры с изображением Янки Купалы, Якуба Коласа, Франциска Скорины.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Школьники из Пинска прислали видео-поздравление с 25-летием белорусского рубля. Такой конкурс Нацбанк объявил еще в сентябре. Ролик признали лучших среди 23 работ.
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Новости Беларуси. В Национальном банке Беларуси открылась обновленная экспозиция Музея денег. Выставка приурочена к 25-летию белорусского рубля, сообщили в...
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