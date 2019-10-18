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«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске представили фильм «Дикая лига». Картина, снятая известным актером и писателем Иваном Охлобыстиным, повествует о зарождении футбола в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее предпоказ прошел в кинотеатре «Москва». Главный герой ленты, события которой происходят в начале XX века, – бурлак, попавший в английскую футбольную команду, который затем создал свою – народную – на родине.
«Дикую лигу» представила творческая группа: продюсер Игорь Добровольский, актер Андрей Пынзару и сам Иван Охлобыстин.
Иван Охлобыстин, режиссер, актер (Россия):
От нашего цеха от актерского сделано было все. Мы честно работали не за деньги, а за драйв.
В белорусский прокат фильм «Дикая лига» выйдет 24 октября.
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«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси
Новости Беларуси. В Минске представили фильм «Дикая лига». Картина, снятая известным актером и писателем Иваном Охлобыстиным, повествует о зарождении футбола в...
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