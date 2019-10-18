ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси

19.10.2019 19:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске представили фильм «Дикая лига». Картина, снятая известным актером и писателем Иваном Охлобыстиным, повествует о зарождении футбола в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси

Ее предпоказ прошел в кинотеатре «Москва». Главный герой ленты, события которой происходят в начале XX века, – бурлак, попавший в английскую футбольную команду, который затем создал свою – народную – на родине.

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси

«Дикую лигу» представила творческая группа: продюсер Игорь Добровольский, актер Андрей Пынзару и сам Иван Охлобыстин.

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси

Иван Охлобыстин, режиссер, актер (Россия):
У меня с Беларусью всегда складывалось, честно говоря. После «Хавьера» у меня вообще началась любовь окончательная, я сюда приезжаю. Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах.

От нашего цеха от актерского сделано было все. Мы честно работали не за деньги, а за драйв.

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси

В белорусский прокат фильм «Дикая лига» выйдет 24 октября.

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси

«Если чего-то случится, я здесь хавацца буду в лесах». Иван Охлобыстин на премьере «Дикой лиги» в Беларуси

Люди в материале: Иван Охлобыстин
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске представили фильм «Дикая лига». Картина, снятая известным актером и писателем Иваном Охлобыстиным, повествует о зарождении футбола в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Налог на WhatsApp спровоцировал политический кризис в Ливане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские часы наручные популярные фото вот тут
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика