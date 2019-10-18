Команда Лукашенко победила в стартовом матче турнира по хоккею среди любителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал XIII республиканские соревнования по хоккею среди любителей. В стартовом матче уверенную победу одержала команда президента Александра Лукашенко, передает «МИР 24».

Ей противостояли спортсмены из Могилевской области. С самого начала инициативу захватила команда президента. Итог встречи – 6:2. Один раз ворота соперника поразил сам Александр Лукашенко, дважды отличился его сын Николай, а лучшим бомбардиром матча стал Михаил Грабовский. Известный белорусский хоккеист завершил карьеру в НХЛ и стал серьезным подкреплением для команды главы республики.

«Приятно вернуться назад, поиграть в настоящий и умный хоккей. Много передач, не всегда и не везде так поиграешь. А третье это, наверное, потратить свою энергию, которую я не потратил на тренерской лавке», – сказал нападающий команды президента Республики Беларусь Михаил Грабовский.

«Это потрясающий момент в связи с тем, что, наверное, мало кто сможет сыграть рядом с президентом, поучаствовать в турнире и находиться на одной площадке, как с президентом, так и с великими игроками», – отметил нападающий команды Могилевской области Сергей Ясюкевич.

Следующий поединок команда президента проведет 2 ноября на выезде в Витебске.

Турнир проходит уже в 13 раз.