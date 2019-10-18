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Куда стоит съездить осенью. Топ-5 стран
Источник материала: СТВ
Куда стоит съездить осенью, рассказали в программе
Елена Юшкевич, начальник отдела продаж туристического оператора:
В Эмираты едут для того, чтобы впечатляться и удивляться. Здесь древние традиции соседствуют с современными технологиями.
В топ-5 также войдёт Таиланд. Это страна которая поразит своим буйством красок. Невероятная азиатская кухня. Путешествия в Таиланд – это, однозначно, то, что запомнится и останется в памяти надолго. К экзотическим направлениям относятся и Канарские острова, предпочтение туристы отдают острову Тенерифе. Этот остров круглогодично привлекает к себе туристов. Недаром он называется «Остров вечной весны».
Не стоит забывать также о том, что октябрь и сентябрь – это «бархатный» сезон в таком популярном летнем направлении, как Турция.
Стоит доверять, всё-таки, каким-то проверенным компаниям, тем, кто находится на рынке давно. Заранее необходимо оформление визы при путешествии на остров Тенерифе, испанская виза. При путешествии в Эмираты требуется оформление электронной визы. В Египет визу граждане Беларуси получают по прилёту. Турция является безвизовой для нас. И в Таиланд – необходимо оформление визы заранее, срок – порядка 2 недель.
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Куда стоит съездить осенью, рассказали в программе «Плюс-минус». Елена Юшкевич, начальник отдела продаж туристического оператора:Египет привлекает к себе...
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