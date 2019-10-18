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Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

19.10.2019 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч добровольцев по всей стране. Масштабный флешмоб прошел уже в девятый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

На генеральную уборку лесного фонда массово вышли семьями и целыми организациями. Всех желающих лесхозы обеспечили необходимым инвентарем. Особенно много в этот раз к акции подключилось юных волонтеров, их поощрили сувенирами экотематики. Подарки ждут и авторов самых креативных снимков с масштабной генеральной уборки. Организаторы акции советуют делиться ими в соцсетях под хештегом «чистыйлес2019».

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Как всебелорусскую толоку по наведению чистоты подержали в разных уголках страны, расскажет корреспондент Яна Шипко.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Весело. Главное, погода очень хорошая, действительно выехать за город, подышать воздухом. Спасибо природе, что дала нам такую возможность. Солнце… посмотрите, какое солнце кругом! Посмотрите, какой лес красивый.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Лесной массив вблизи спортивного комплекса «Стайки» команда из ста человек от Госконтроля выбрала неспроста: коллектив часто приезжает сюда на спартакиады. Глава ведомства поделился с журналистами лайфхаком, как совмещать отдых и заботу о природе.

Леонид Анфимов: когда иду за грибами, беру с собой мешочек, в который складываю найденный в лесу мусор

Все желающие локации для уборки выбирали сами. Лесхозы в свою очередь помогали инвентарем и координировали работу. За одну такую акцию волонтеры убирают в среднем по 2500 кубометров мусора по всей стране.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
Одни работники лесного хозяйства не смогут на должном уровне проводить работу по недопущению таких несанкционированных выбросов. Это, во-первых, воспитательная мера для молодежи.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

5 гектаров на глазах очистились от мусора. Благо, здесь в основном это погибшая древесина, а не бытовые отходы (хотя встречаются и такие находки). После генеральной уборки легким планеты дышать легче.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Александр Миранович, директор Боровлянского спецлесхоза:
Мы убираем эту захламленность, и в этом лесу начнет цвести малина, земляника в зависимости от того, как будет попадать солнечный свет.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

А это уже «белорусские Мальдивы», знаменитые меловые карьеры. На территории водоохраной зоны работали гродненские силовики. Красивое место популярно среди горожан и туристов. Но буквально в нескольких метрах в овраге жители соседней деревни устроили несанкционированную свалку.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Масштаб работы я вам сказать конкретно не могу. Но, чтобы очистить этот овраг, потребуется как минимум практически весь сегодняшний день.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Такую полосу препятствий Андрей преодолел уже десятки раз. Из оврага вынес горы автомобильных шин и пластиковых бутылок. Дополнили коллекцию ботинок, телевизор и даже диван.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Вячеслав Шкляр, начальник отдела идеологической работы УВД Гродненского облисполкома:
Мы решили помочь нашему лесничеству навести порядок в лесах. Не первый год мы участвуем в таких акциях, мы и высаживали лес.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Яна Шипко, корреспондент:
Вот такие последствия многочисленных пикников ликвидирует сегодня добровольный десант по уборке леса. Самое обидное, что настолько живописные места вокруг столицы, по словам лесничих, и являются самыми проблемными и загрязненными.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

А пока эта команда лишь на одном берегу водохранилища в Смолевичском районе убрала столько мусора, что хватило на три тракторных прицепа.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:
Самое главное – не мусорить. То, что здесь собирается, естественно, наверное, где-то еще не побороли. А то, что приехали пособирали, это все почистили – действительно красивое место.

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Убрал – отдохни. С чистой совестью участники акции свою работу отметили пикником с ухой. Чем не рецепт тимбилдинга с пользой для природы?

Всебелорусскую акцию по уборке леса поддержали 40 тысяч добровольцев. Как это было

Я, когда убираю, после этого где все чистенько, я думаю, что больше и не будут мусорить.

Люди в материале: Виталий Дрожжа, Александр Миранович, Вячеслав Шкляр, Яна Шипко, Павел Утюпин
 
 
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Новости Беларуси. Экологическую акцию «Чистый лес» поддержали 40 тысяч добровольцев по всей стране. Масштабный флешмоб прошел уже в девятый раз, сообщили в...
 
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