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Составлен рейтинг самых скучных мировых городов для отпуска
Источник материала: СТВ
Составлен рейтинг самых скучных мировых городов для отпуска. На первом месте – Хельсинки, рассказали в программе
Вторая позиция – у Братиславы из-за «невкусной еды и дорогих сувениров». В список унылых городов попал и Мюнхен. Там, по мнению отдыхающих, «вечером можно пойти только в пивные бары».
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Составлен рейтинг самых скучных мировых городов для отпуска. На первом месте – Хельсинки, рассказали в программе «Плюс-минус». Среди основных недостатков ...
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