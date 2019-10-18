Источник материала: СТВ

Составлен рейтинг самых скучных мировых городов для отпуска. На первом месте – Хельсинки, рассказали в программе «Плюс-минус» . Среди основных недостатков путешественники назвали плохую погоду.

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Вторая позиция – у Братиславы из-за «невкусной еды и дорогих сувениров». В список унылых городов попал и Мюнхен. Там, по мнению отдыхающих, «вечером можно пойти только в пивные бары».



