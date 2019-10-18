Покупать зимнюю одежду нужно в этот день: народные приметы

Источник материала: СТВ

21 октября – Трифон и Пелагия. В этот день было принято заниматься покупкой зимней одежды, рассказали в программе «Плюс-минус» . В народе говорили: «С Трифона и Пелагеи становится всё холоднее».

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

23 октября – Евлампий Зимоуказатель. Если ветер с востока или севера – к похолоданию.

24 октября – Филиппов день. Если утром снег пошёл, зима будет суровая. А ясное ночное небо – к морозу.



