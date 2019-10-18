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Покупать зимнюю одежду нужно в этот день: народные приметы
Источник материала: СТВ
21 октября – Трифон и Пелагия. В этот день было принято заниматься покупкой зимней одежды, рассказали в программе
23 октября – Евлампий Зимоуказатель. Если ветер с востока или севера – к похолоданию.
24 октября – Филиппов день. Если утром снег пошёл, зима будет суровая. А ясное ночное небо – к морозу.
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21 октября – Трифон и Пелагия. В этот день было принято заниматься покупкой зимней одежды, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе говорили: «С Трифона и...
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