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Покупать зимнюю одежду нужно в этот день: народные приметы

19.10.2019 20:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

21 октября – Трифон и Пелагия. В этот день было принято заниматься покупкой зимней одежды, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе говорили: «С Трифона и Пелагеи становится всё холоднее». 

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23 октября – Евлампий Зимоуказатель. Если ветер с востока или севера – к похолоданию. 

24 октября – Филиппов день. Если утром снег пошёл, зима будет суровая. А ясное ночное небо – к морозу. 

Покупать зимнюю одежду нужно в этот день: народные приметы

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21 октября – Трифон и Пелагия. В этот день было принято заниматься покупкой зимней одежды, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе говорили: «С Трифона и...
 
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