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Любовь Черкашина: не вешать на плечи юниоров большую ответственность, а научить их выступать очень смело

19.10.2019 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Середина октября – время проведения традиционного международного турнира на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. В 2019 году, как и в 2018-м, юных граций собрали во Дворце художественной гимнастики, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Любовь Черкашина: не вешать на плечи юниоров большую ответственность, а научить их выступать очень смело

В далеком уже 2002 году единственная в Беларуси олимпийская чемпионка этом виде спорта Марина Лобач выступила с инициативой проведения в Минске соревнований для юных спортсменок, выбрав слоганом турнира понятное и приятное всем «Приглашаю друзей».

Нынче под сводами Дворца художественной гимнастики демонстрируют свое мастерство представительницы  девяти стран, которые разыграют 14 комплектов наград в двух возрастных категориях.   

Любовь Черкашина: не вешать на плечи юниоров большую ответственность, а научить их выступать очень смело

Любовь Черкашина, старший тренер национальной команды Беларуси  по художественной гимнастике:
Этот турнир – проверить свои силы, научиться чему-то новому. Понимать, наверное, что в программе получается, что не получается, и в преддверии нового сезона куда-то двигаться больше вперед и искать новые элементы.

Я думаю, что не стоит вешать на плечи юниоров очень большую ответственность, а стоит их научить выступать с удовольствием и очень смело. И, конечно, после этого, когда дети будут выходить смело и ничего не бояться и дарить свое выступление родителям и тренерам, у них и пойдет результат.

Подробности в видеоматериале.

Любовь Черкашина: не вешать на плечи юниоров большую ответственность, а научить их выступать очень смело

Люди в материале: Любовь Черкашина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Середина октября – время проведения традиционного международного турнира на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. В 2019 году, как и в 2018-м,...
 
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