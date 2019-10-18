За что стыдно и чему завидует. Тамара Миронова в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Актриса откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Можно ли простить предательство?

Тамара Миронова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Можно.

Вадим Щеглов:

Ваш самый крупный гонорар?

Тамара Миронова:

Крупного не помню!

Вадим Щеглов:

Верите ли вы в загробную жизнь?

Тамара Миронова:

А я верю в жизнь!





Вадим Щеглов:

За что Вам стыдно?

Тамара Миронова:

Ай! За многое.

Вадим Щеглов:

Ваше самое большое разочарование?

Тамара Миронова:

Я не разочаровалась ещё.

Вадим Щеглов:

Вам когда-нибудь приходилось бить человека по лицу? Тамара Миронова:

Да. За гадости всякие.

Вадим Щеглов:

Чего Вы боитесь?

Тамара Миронова:

Лежать недвижимой и не мочь жить нормально.

Вадим Щеглов:

Вы легко расстаётесь с деньгами?

Тамара Миронова:

Легко, очень легко! Даже слишком!

Вадим Щеглов:

Чему Вы можете позавидовать?

Тамара Миронова:

Таланту большому, личности сильной, красоте – такой, знаете, недурной.

Вадим Щеглов:

Считаете свой характер скверным?

Тамара Миронова:

Да.

Вадим Щеглов:

Любовь – это…

Тамара Миронова:

Любовь – это счастье. А счастье бывает мгновениями. Оно не бывает всё время.