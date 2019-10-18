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За что стыдно и чему завидует. Тамара Миронова в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

19.10.2019 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актриса откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Можно ли простить предательство?

Тамара Миронова, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Можно.

Вадим Щеглов:
Ваш самый крупный гонорар?

Тамара Миронова:
Крупного не помню!

Вадим Щеглов:
Верите ли вы в загробную жизнь?

Тамара Миронова:
А я верю в жизнь!

За что стыдно и чему завидует. Тамара Миронова в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
За что Вам стыдно?

Тамара Миронова:
Ай! За многое.

Вадим Щеглов:
Ваше самое большое разочарование?

Тамара Миронова:
Я не разочаровалась ещё.

Вадим Щеглов:
Вам когда-нибудь приходилось бить человека по лицу?

Тамара Миронова:
Да. За гадости всякие.

Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?

Тамара Миронова:
Лежать недвижимой и не мочь жить нормально.

Вадим Щеглов:
Вы легко расстаётесь с деньгами?

Тамара Миронова:
Легко, очень легко! Даже слишком!

Вадим Щеглов:
Чему Вы можете позавидовать?

Тамара Миронова:
Таланту большому, личности сильной, красоте – такой, знаете, недурной.

Вадим Щеглов:
Считаете свой характер скверным?

Тамара Миронова:
Да.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Тамара Миронова:
Любовь – это счастье. А счастье бывает мгновениями. Оно не бывает всё время.

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Актриса откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:Можно ли...
 
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