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Белорусская велогонщица выиграла две медали чемпионата Европы за сутки
Источник материала: Tut.by
Белоруска Татьяна Шаракова выиграла вторую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке.
Менее 24 часов назад Татьяна выиграла бронзу в омниуме, а в субботу стала серебряным призером гонки по очкам.
Шаракова сначала собрала несколько очков на промежуточных финишах, а затем оформила круг преимущества. Татьяна долгое время лидировала, но затем ее опередила итальянка Конфалоньери. На последнем спринте Шаракова атаковала, выиграла финиш и стала бы золотым призером, если бы итальянская соперница финишировала ниже второго места, но Конфалоньери заехала сразу за белоруской.
Чемпионат Европы завершится завтра, а уже 31 октября в Минске стартует первый этап Кубка мира.
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Белоруска Татьяна Шаракова выиграла вторую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке.
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