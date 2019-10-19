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Белорусская велогонщица выиграла две медали чемпионата Европы за сутки

19.10.2019 21:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Татьяна Шаракова выиграла вторую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Менее 24 часов назад Татьяна выиграла бронзу в омниуме, а в субботу стала серебряным призером гонки по очкам.

Шаракова сначала собрала несколько очков на промежуточных финишах, а затем оформила круг преимущества. Татьяна долгое время лидировала, но затем ее опередила итальянка Конфалоньери. На последнем спринте Шаракова атаковала, выиграла финиш и стала бы золотым призером, если бы итальянская соперница финишировала ниже второго места, но Конфалоньери заехала сразу за белоруской.

Чемпионат Европы завершится завтра, а уже 31 октября в Минске стартует первый этап Кубка мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска Татьяна Шаракова выиграла вторую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке.
 
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