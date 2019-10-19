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В Индии студентов заставили сдавать экзамен с коробками на головах

19.10.2019 21:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Индии разыгрался скандал в связи с попавшими в соцсети фотографиями учащихся колледжа, сдающих экзамены с картонными коробками на головах. Снимки были сделаны во время экзамена по химии в подготовительном колледже Бхагат в городе Хавери в штате Карнатака.


Изображение: ANI/bbc.com

На фото ученики сидят за партами, на головах у них картонные коробки, чтобы не было возможности списывать.

Администратор колледжа извинился перед властями округа за этот инцидент.

По его словам, колледж пошел на эти меры в экспериментальном порядке, узнав, что они применялись и в других школах.

Он также утверждал, что это делалось с согласия учащихся и что они сами принесли картонные коробки.

«Никакого принуждения не было. На фотографиях видно, что не все студенты были с коробками на головах, — сказал администратор. — Некоторые сняли их через 15 минут, и мы сами предложили снять их через час».


Изображение: ANI/bbc.com

Представители местных органов образования немедленно прибыли в колледж, как только увидели снимки в соцсетях.

С. Ч. Пирджаде, заместитель директора местного комитета доуниверситетского образования, назвал эти меры антигуманными.

«Когда я узнал об этом, то немедленно отправился в колледж и приказал руководству прекратить это, — приводит его слова газета Times of India. — Я также вынес предупреждение руководству колледжа и рассматриваю возможность дисциплинарных мер».

Руководители колледжа заявили, что покончили с этой практикой и выполняют распоряжения местных органов образования.

 
 
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Администратор колледжа извинился перед властями округа за этот инцидент.
 
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