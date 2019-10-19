В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня важные для Гродно и Гродненского района культурные объекты посетили председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, а также начальник управления культуры облисполкома Елены Климович, представители строительных и проектных организаций региона.













– Мы удовлетворены темпом работ в дворцово-парковом ансамбле «Святск». Не раз отмечалось, что объект непростой и в то же время очень важный для региона. У него очень хорошие перспективы для развития туристического потенциала области. Здесь применены взвешенные подходы, которые предполагают не только реставрацию исторического объекта, но и создание современного туристического комплекса, – отметил Юрий Бондарь.

В помещениях левого флигеля отделочные работы идут полным ходом. Очертания интерьеров в стилистике ХІХ века уже отчетливо угадываются во многих номерах будущего гостиничного комплекса. Приступают к внутренней отделке и в правом флигеле.















Что касается фасадов самого дворца, их реставрация продолжается. Так называемой титульной стороной занялись ещё минувшим летом. А с обратной стороны центрального элемента имения Воловичей — после того, как сняли штукатурный слой, столкнулись с определенной сложностью. Эркер – выступающее над остальной частью здания помещение – находился практически в аварийном состоянии. Здесь обнаружили почти сквозную трещину, но на сегодняшний день надежность этого элемента не вызывает сомнений – стену точечно укрепили.









– Работы непосредственно во дворце планируется начать в следующем году. Об этом сможем говорить, только когда будут детально разработаны проекты внутренних интерьеров. Задача непростая, поскольку здесь будут действовать строгие регламенты, установленные министерством культуры для объектов историко-культурного наследия, – добавил министр культуры.









Юрий Бондарь также отметил, что работы на Святске ведутся с опережением графика. По сути, в чистовом варианте контур дворца увидим уже предстоящим летом. Те, кто бывал здесь до начала реставрации, впечатлены будут не только масштабами проделанной работы, но и совершенно иной картинкой восприятия дворцово-паркового ансамбля. Сегодня ее дополняет «каркас» полукруглого ограждения. Вместе с флигелями оно словно заключает в кольцо дворцовый двор.

Многие элементы его оформления будут выполнены в камне. Характерно, что изготавливает их организация, сотрудники которой кропотливо вырезают узорчатые элементы из известняка для еще одного значимого восстанавливаемого объекта – Старого замка в Гродно. Как рассказал директор ООО «Будоўля» Павел Бузук, в камне возле дворца в Святске будут выполнены пешеходные дорожки, а это ни много ни мало более четырех тысяч квадратных метров. Кроме того булыжным камнем будут вымощены подъезды ко дворцу, а колотым – боковые дорожки каретного въезда.





Что касается Старого замка, непрерывный процесс продвижения работ здесь заметен, пожалуй, каждому внимательному гродненцу. Масштабная реставрация королевской резиденции Стефана Батория ведется с 2017 года. На сегодняшний день уже не только в эскизах проекта и макете, но и наяву жители и гости областного центра могут увидеть крепостные стены, верхний этаж Каменицы и средней башни, возведение которой еще продолжается.









– С учетом безвизового режима Старый замок для Гродненщины – ключевой объект с точки зрения развития туризма. Это замок с богатой историей, с которым связаны многие исторические события. Он будет привлекателен и интересен для туристов, – отметил Юрий Бондарь и добавил, что реставрация объекта обеспечена должным уровнем финансирования.







Строительные работы первой очереди ведутся согласно графику. Причем внутри помещений так называемой входной группы они ведутся так же интенсивно, как и снаружи. На 75% выполнены штукатурные работы в исторически сохранившихся строениях. Специалисты института «Гродногражданпроект» уже подготовили предложения по оформлению внутренних интерьеров некоторых помещений – каплицы, алебастрового зала, королевской бани и чиновничьего покоя. В их основу лягут деревянные, каменные и стеклянные элементы декора, лепнина, роспись.

Появятся здесь изразцовые печи, камины.







Предшествовать же утверждению проектной документации по второй очереди реконструкции замка будут результаты масштабных археологических исследований. Они позволят поставить точку в спорах о том, сколько было входов во дворец и как они выглядели. Для того, чтобы археологи могли приступить к работе планируется переместить остатки верхней церкви XIV века с места нынешнего хранения у стен дворца на специально подготовленную площадку.







На стенах самого дворца сделают зондажи. Попросту говоря, в определенных местах снимут штукатурку. Не исключено, что слои былой отделки тоже станут своего рода подсказками в проведении будущих реставрационных работ.

Екатерина МОТЕВИЧ

Фото: Вадим ГОЛОТИК