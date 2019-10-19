ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

19.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

Сегодня важные для Гродно и Гродненского района культурные объекты посетили председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, а также начальник управления культуры облисполкома Елены Климович, представители строительных и проектных организаций региона.

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

– Мы удовлетворены темпом работ в дворцово-парковом ансамбле «Святск». Не раз отмечалось, что объект непростой и в то же время очень важный для региона. У него очень хорошие перспективы для развития туристического потенциала области. Здесь применены взвешенные подходы, которые предполагают не только реставрацию исторического объекта, но и создание современного туристического комплекса, – отметил Юрий Бондарь.

В помещениях левого флигеля отделочные работы идут полным ходом. Очертания интерьеров в стилистике ХІХ века уже отчетливо угадываются во многих номерах будущего гостиничного комплекса. Приступают к внутренней отделке и в правом флигеле.

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

Что касается фасадов самого дворца, их реставрация продолжается. Так называемой титульной стороной занялись ещё минувшим летом. А с обратной стороны центрального элемента имения Воловичей — после того, как сняли штукатурный слой, столкнулись с определенной сложностью. Эркер – выступающее над остальной частью здания помещение – находился практически в аварийном состоянии. Здесь обнаружили почти сквозную трещину, но на сегодняшний день надежность этого элемента не вызывает сомнений – стену точечно укрепили.

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

– Работы непосредственно во дворце планируется начать в следующем году. Об этом сможем говорить, только когда будут детально разработаны проекты внутренних интерьеров. Задача непростая, поскольку здесь будут действовать строгие регламенты, установленные министерством культуры для объектов историко-культурного наследия, – добавил министр культуры.

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

Юрий Бондарь также отметил, что работы на Святске ведутся с опережением графика. По сути, в чистовом варианте контур дворца увидим уже предстоящим летом. Те, кто бывал здесь до начала реставрации, впечатлены будут не только масштабами проделанной работы, но и совершенно иной картинкой восприятия дворцово-паркового ансамбля. Сегодня ее дополняет «каркас» полукруглого ограждения. Вместе с флигелями оно словно заключает в кольцо дворцовый двор.

Многие элементы его оформления будут выполнены в камне. Характерно, что изготавливает их организация, сотрудники которой кропотливо вырезают узорчатые элементы из известняка для еще одного значимого восстанавливаемого объекта – Старого замка в Гродно. Как рассказал директор ООО «Будоўля» Павел Бузук, в камне возле дворца в Святске будут выполнены пешеходные дорожки, а это ни много ни мало более четырех тысяч квадратных метров. Кроме того булыжным камнем будут вымощены подъезды ко дворцу, а колотым – боковые дорожки каретного въезда.

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

Что касается Старого замка, непрерывный процесс продвижения работ здесь заметен, пожалуй, каждому внимательному гродненцу. Масштабная реставрация королевской резиденции Стефана Батория ведется с 2017 года. На сегодняшний день уже не только в эскизах проекта и макете, но и наяву жители и гости областного центра могут увидеть крепостные стены, верхний этаж Каменицы и средней башни, возведение которой еще продолжается.

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

– С учетом безвизового режима Старый замок для Гродненщины – ключевой объект с точки зрения развития туризма. Это замок с богатой историей, с которым связаны многие исторические события. Он будет привлекателен и интересен для туристов, – отметил Юрий Бондарь и добавил, что реставрация объекта обеспечена должным уровнем финансирования.

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

Строительные работы первой очереди ведутся согласно графику. Причем внутри помещений так называемой входной группы они ведутся так же интенсивно, как и снаружи. На 75%  выполнены штукатурные работы в исторически сохранившихся строениях. Специалисты института «Гродногражданпроект» уже подготовили предложения по оформлению внутренних интерьеров некоторых помещений – каплицы, алебастрового зала, королевской бани и чиновничьего покоя. В их основу лягут деревянные, каменные и стеклянные элементы декора, лепнина, роспись. 

Появятся здесь изразцовые печи, камины.

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

Предшествовать же утверждению проектной документации по второй очереди реконструкции замка будут результаты масштабных археологических исследований. Они позволят поставить точку в спорах о том, сколько было входов во дворец и как они выглядели. Для того, чтобы археологи могли приступить к работе планируется переместить остатки верхней церкви XIV века с места нынешнего хранения у стен дворца на специально подготовленную площадку.

В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты
В Святске восстанавливают фасады дворца Воловичей, а у стен Старого замка пройдут масштабные раскопки. Владимир Кравцов и министр культуры Юрий Бондарь посетили знаковые объекты

На стенах самого дворца сделают зондажи. Попросту говоря, в определенных местах снимут штукатурку. Не исключено, что слои былой отделки тоже станут своего рода подсказками в проведении будущих реставрационных работ.

Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня важные для Гродно и Гродненского района культурные объекты посетили председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и министр культуры...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин отсудил у мебельной фабрики 1500 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика