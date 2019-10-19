На «Коробчицком Олимпе» прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу

Источник материала: Вороновская газета





Спортсменам предстояло преодолеть дистанции от одного до восьми километров. Трасса на «Олимпе» изобилует крутыми подъемами и спусками, и даже равнинные участки имеют небольшой уклон, что усложняет и без того непростую дистанцию. Самые молодые участники 2004–2006 годов рождения боролись за медали на дистанции в один километр, на самую суровую трассу вышли мужчины от 1999 года рождения и старше.









Помимо личного первенства каждый район боролся за лидерство в общем зачете, поэтому никто и не думал сходить с дистанции, чтобы не подвести свою команду.

Призеров отметили медалями и дипломами, а победители в своей возрастной категории и команда-чемпион области кроме этого получили денежные призы.











Областной этап соревнований стал подготовкой к чемпионату республики по легкоатлетическому кроссу, который пройдет на этой же трассе уже через 12 дней – 1 ноября. Надеемся, что знание всех коварных участков дистанции поможет команде Гродненской области занять первую ступень пьедестала почета.

Виктор МОХАНЬ

Фото: Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by