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На «Коробчицком Олимпе» прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу

19.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На «Коробчицком Олимпе» прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу

Спортсменам предстояло преодолеть дистанции от одного до восьми километров. Трасса на «Олимпе» изобилует крутыми подъемами и спусками, и даже равнинные участки имеют небольшой уклон, что усложняет и без того непростую дистанцию. Самые молодые участники 2004–2006 годов рождения боролись за медали на дистанции в один километр, на самую суровую трассу вышли мужчины от 1999 года рождения и старше.

На «Коробчицком Олимпе» прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу
На «Коробчицком Олимпе» прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу
На «Коробчицком Олимпе» прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу

Помимо личного первенства каждый район боролся за лидерство в общем зачете, поэтому никто и не думал сходить с дистанции, чтобы не подвести свою команду.

Призеров отметили медалями и дипломами, а победители в своей возрастной категории и команда-чемпион области кроме этого получили денежные призы.

На «Коробчицком Олимпе» прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу
На «Коробчицком Олимпе» прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу
На «Коробчицком Олимпе» прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу
На «Коробчицком Олимпе» прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу

Областной этап соревнований стал подготовкой к чемпионату республики по легкоатлетическому кроссу, который пройдет на этой же трассе уже через 12 дней – 1 ноября. Надеемся, что знание всех коварных участков дистанции поможет команде Гродненской области занять первую ступень пьедестала почета.

Виктор МОХАНЬ
Фото: Яна ХВЕДЧИНА
https://grodnonews.by
 
 
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Спортсменам предстояло преодолеть дистанции от одного до восьми километров. Трасса на «Олимпе» изобилует крутыми подъемами и спусками, и даже равнинные участки...
 
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