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Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине

19.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине

Девятый год подряд добровольная республиканская акция «Чистый лес», уверенно шагая по белорусской земле, объединяет обеспокоенных экологическим состоянием лесов людей в едином стремлении – сделать зеленые уголки нашей страны более чистыми и ухоженными. В этом году кампания проходит 19 октября. Несколько тысяч волонтеров по всей стране убирают мусор в лесном фонде и вдоль придорожных полос, благоустраивают дендропарки, очищают прибрежные зоны, наводят порядок в зонах отдыха в лесу и вокруг памятных мест.
 
Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине
Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине
 
На Гродненщине инициативу поддерживают тысячи добровольцев. Традиционно к масштабному экомарафону присоединяются представители исполнительных органов власти, государственных организаций, общественных объединений и многие другие. В нынешнем году свою лепту в сохранение зеленого богатства Гродненского региона внесут порядка 4000 тысяч участников. Это коллективы УВД Гродненского облисполкома, управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области. Традиционно отозвались школьники и студенты высших учебных заведений, волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи. Как сообщила первый секретарь Ленинской районной организации ОО «БРСМ» Вера Рымша, около 30 активистов первичной организации ОО «БРСМ» гродненского колледжа бытового обслуживания населения очистят от мусора территорию в районе лесопарковой зоны Пышки.
 
Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине
Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине
Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине
 
– Уже второй год подряд добровольцы молодежной общественной организации будут наводить порядок в районе улицы Томина, – говорит первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Анна Демидок. – 20 волонтеров благоустроят примыкающую лесополосу.
 

Поддерживать порядок в лесных массивах, лесопарковых зонах и городских территориях особенно важно в Год малой родины и совсем нетрудно. Главное – делать это вместе. Всем регионом. Всей страной.

Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине
Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине
Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине

Сегодня  к республиканской добровольной акции «Чистый лес» присоединилась и молодежь Гродненской городской организации БРСМ присоединилась.

На помощь лесхозам отправились учащиеся лицея строителей №1 и колледжа бытового обслуживания населения. Ребята наводили порядок в лесном массиве Пышки и лесопарковой зоне по улице Томина, убирали строительные и бытовые отходы, выброшенные в леса. Мусора хватало в местах отдыха, ведь эти они давно полюбились горожанами, однако не каждый заботится о порядке вокруг себя.

Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине
Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине

— Взяли пакеты для мусора и перчатками, хорошее настроение, ведь полезным делом предстояло заняться. Делать мир вокруг чище очень просто. Приятно, что наша молодежь не чурается работы на малой родине, понимает, как важно сохранять и беречь природу, — отмечает второй секретарь Гродненского городского комитета БРСМ Анна Киселевская.

Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине
Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине
Сохраняя леса. Около 4000 участников собрала республиканская акция «Чистый лес» на Гродненщине

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ, Анна Киселевская
Фото: Вадима ГОЛОТИКА, Анна Киселевская
https://grodnonews.by
 
 
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Девятый год подряд добровольная республиканская акция «Чистый лес», уверенно шагая по белорусской земле, объединяет обеспокоенных экологическим состоянием...
 
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