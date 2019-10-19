Международная научная конференция «Шлях да ўзаемнасці» в 25-й раз собрала ведущих белорусских и польских ученых и исследователей в Белостоке

Источник материала: Вороновская газета





Активное участие в работе конференции приняла делегация Гродненщины.

Международная конференция «Шлях да ўзаемнасці» — значимое событие в научной жизни двух стран. Темами обсуждений традиционно становятся вопросы истории, современных взаимоотношений живущих в мире и добрососедстве соседних народов. Важное место в дискуссиях занимают языковые, литературные, культурные, образовательные и другие проблемы, связанные с перспективами развития белорусско-польского приграничья, межнациональной культурой, литературным и историческим наследием.





Ежегодно, начиная с 1993 года, форум принимает то белорусская, то польская сторона. В прошлом году ученых двух стран собрал Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, сейчас – Белорусское общественно-культурное товарищество в Польше. Итоговым документом традиционно становится издание сборника научных статей. Как не раз подчеркивали участники форума, он уже занял важное место в укреплении дружеских связей между белорусскими и польскими учеными, стал площадкой для налаживания тесных научных, деловых контактов, совместных исследований и публикаций в разных отраслях науки, культуры, образования.





Организаторами юбилейной ХХV Международной научной конференции “Шлях да ўзаемнасці” выступили Гродненский областной исполнительный комитет и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусское общественно-культурное товарищество в Польше.





В работе конференции приняли участие первый советник Посольства Республики Беларусь в Республике Польша Олег Голубев, консул Генерального консульства Республики Беларусь в Белостоке Михаил Гольцев, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Сергей Шумейко, председатель Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше Ян Сычевский, заместитель председателя Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий, председатель общественного объединения «Союз поляков в Беларуси» Мечислав Лысый, стоявший у истоков организации конференции профессор Михаил Кондратюк.

Пленарное заседание конференции открыл заместитель председателя главного правления Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше Василий Сегень.





— Тематика конференции — белорусско-польское приграничье. Я уверен, ученые подходят к исследуемым проблемам объективно, и белорусско-польские взаимоотношения, «шлях да ўзаемнасці» между поляками и белорусами по разные стороны границы, только расширяется с каждым годом. Наши народы живут рядом, границы разделяют не людей, а только государства. Уверен, что мы и дальше будем жить, оказывая друг другу взаимное уважение, — отметил Василий Сегень.





Приветствуя участников конференции, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Сергей Шумейко подчеркнул, что вопросы, которые рассматриваются на конференции, актуальные и важны для понимания истории и современности народов-соседей.

— Престижный научный форум в 25-й раз собрал ученых, всех, кто не равнодушно относится к истории, культурным и языковым традициям белорусов и поляков,— отметил Сергей Шумейко. — Концепция мероприятия направлена на укрепление положительного опыта сосуществования наших народов, на развитие разносторонних контактов между учеными, обогащение совместных культурных и духовных традиций. Формат международной научной конференции не ограничивается обменом мыслями и опытом, очерчивании проблем, но и предполагает поиск путей их решения.

Первый советник Посольства Республики Беларусь в Республике Польша Олег Голубев зачитал приветствие Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Польша к участникам конференции. В частности, в нем говорится, что формат конференции, которая традиционно проводится по обе стороны границы, подчеркивает равенство и взаимное уважение белорусских и польских ученых. За четверть столетия этот важный форум снискал себе репутацию серьезной научной площадки, стал примером эффективного сотрудничества между белорусскими и польскими исследователями по исторической, культурной и лингвистической проблематике обоих народов приграничья. Конференция вносит неоценимый вклад в расширение диалога наших культур, содействует их взаимному обогащению, гармоничному сосуществованию и сотрудничеству двух стран.





Формат конференции предполагает пленарное и секционные заседания. В работе каждого из них активное участие приняла делегация Гродненщины. На юбилейной XXV конференции с докладом на пленарном заседании выступил кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры журналистики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Сергей Морозов.

Как признался гродненский ученый, это его первое выступление на пленарном заседании такой значимой научной конференции, хотя участие в ее работе он принимал уже не один раз, начиная со студенческих лет. Тема его выступления: Тадеуш Костюшко в исторической памяти современного белорусского общества.





— Старался подготовить не обычный доклад с перечислением каких-то фактов, а подойти к раскрытию темы более концептуально, высказать свои мысли, идеи. Доклад стал частью разрабатываемой мною темы о Великом княжестве Литовском в исторической памяти белорусского общества на современном этапе, — поделился Сергей Морозов.





Интерес слушателей вызвало выступление на пленарном заседании Марии Мицкевич, внучки Якуба Колоса, которая раскрыла тему отображения белорусско-польских отношений в творчестве Якуба Колоса.





Как призналась Мария Мицкевич, в ее семье все интересуются творчеством Якуба Колоса. У самой нее около 20-ти статей, посвященных творчеству известного деда, хотя по специальности она математик. Не раз приходилось организовывать выставки.





— Давно хотела принять участие в этой конференции, — говорит Мария Мицкевич. — Колос был на Белосточчине несколько раз, впервые в 1939 году. Бывал здесь и другой мой дед по линии мамы Янка Мавр. Недавно в издательстве «Мастацкая літаратура” в серии “ЖЗЛ” я выступила издателем книги воспоминаний о Янке Мавре, куда включила и воспоминание о его посещении Белосточчины. Поскольку ехала в Белосток, прежде всего хотела рассказать, о чем писал Якуб Колос, какие темы поднимал.







Итог нынешней конференции – намеченные дальнейшие пути развития белорусско-польских отношений, намерения продолжить диалог, основанный на дружбе и уважении. Еще один важный итог – издание в будущем сборника научных статей XXV Международной конференции “Шлях да ўзаемнасці” .





Говорят участники конференции:

Мечислав Лысый, председатель общественного объединения «Союз поляков в Беларуси»:

— Пройденный путь в четверть столетия уже говорит о том, что в научном мире интерес к конференции всегда большой, издано немало сборников докладов. Я думаю, это хорошая площадка и для маститых, и для молодых ученых для того, чтобы высказать свое мнение, возможность выступить с докладом, а затем увидеть его на страницах печатного издания. Да и тематика исследований интересна, охватывает как самые разные периоды современности, где нужно искать пути к взаимопониманию, так и близкое и далекое прошлое, куда корнями уходят эти проблемы.







Виктор Ватыль, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

— Особенность этой юбилейной конференции в том, что она подводит определенные итоги. Во-первых, видно, что продолжается работа по объединению усилий соотечественников, причем как с белорусской стороны, так и белоусов, которые проживают на Белосточчине. Во-вторых, здесь происходит то, что определяет жизнь в целом, проявляются заглавные национальные ценности, объединяющие нас. И, конечно же, очевидно: люди понимают, что нужно искать дорогу объединения народов для того, чтобы сохранить свое лицо.

Елена Садовская, заведующая кафедрой белорусской филологии филологического факультета ГрГУ имени Янки Купалы:

— То, что конференция юбилейная, чувствовалось уже по количеству участников, а их приехало значительно больше, чем в минувшие годы. Более широкой стала и география конференции, с белорусской стороны в ней приняли участие представители Гродненщины и Минщины, с польской стороны — многих районов Польши. При большом разнообразии охваченных тем чувствуется главное направление — топонимика приграничных районов, это только то, что было представлено на пленарном заседании. Очень разнообразна тематика выступлений в секциях, они касались языковедческих, литературоведческих, культурных и исторических проблем. К слову, наша делегация достаточно представительная, в работе конференции приняла участие практически половина членов кафедры белорусской филологии. Мы представляем самые разные направления деятельности. Уверена, озвученные исследования будут иметь продолжение и в дальнейшем. Приятно, что через призму научных исследование мы налаживаем человеческие контакты и строим взаимоотношения между народами соседних государств.

Ирина АНИКЕВИЧ

Фото: автора https://grodnonews.by/