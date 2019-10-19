Супербабушки агрогородка Субботники

Источник материала: Ивьевский край

13 октября отдел культурно-массовой и просветительной работы порадовал жителей агрогородка Субботники конкурсной программой "Супербабушка - 2019".





Вечер начался с рассуждения о том, что каждый период жизни человека хорош и красив по-своему. Самая богатая пора - зрелые годы, ведь она приносит с собой расцвет творческих сил, новые свершения и увлечения, заботу о воспитании внуков и правнуков, общение на равных с детьми, да мало ли еще что...

Под слова известной песни : "У природы нет плохой погоды, Каждая погода - благодать... Снег ли, дождь, любое время года надо благодарно принимать" - зал начинал потихоньку, не спеша оживать и принимать… все новых гостей.

Главными в этот день, накануне праздника всех матерей, были, конечно, бабушки: бабушки-спортсменки, бабушки - рукодельницы, бабушки-поэтессы; бабушки, которые не мыслят жизни без своего домика с огородом, без вязания носков, без коровы и поросят, и бабушки, которые читают глянцевые журналы, путешествуют, ходят в театры. Бабушки бывают разные, но всем одинаково кажется, что их бабушка самая красивая, самая энергичная, самая нарядная, самая молодая, самая талантливая, самая добрая, самая лучшая!

Участницами конкурса стали Марина Брониславовна Юхневич, Марина Эдвардовна Балдовская, Елена Петровна Лучко, Людмила Ивановна Гражинская.

Все они с большим удовольствием участвовали в конкурсах: "Визитная карточка", "Продолжи пословицу", "Пусть гремит бал", "Малыш", "Прочти внучатам сказку", "Творчество без границ", "Пальчики оближешь"...

Пока участницы рассказывали о себе, о своих увлечениях, вспоминали пословицы, дефилировали в нарядных платьях, одевали и пеленали кукол, читали сказки, пели колыбельные песни, мастерили осенние поделки из природных материалов, хвастались приготовленными собственноручно блюдами, зрители и жюри увидели их в новом, совсем неожиданном свете.

Каждый конкурс требовал предельной собранности, высокой стрессоустойчивости и подчас хорошей физической силы. Но женщина остается женщиной в любом возрасте - она имеет высокую потребность быть яркой, привлекательной, запоминающейся.

Организаторы, безусловно, дали дамам возможность опровергнуть стереотипное представление о пенсионном возрасте женщины.

Когда я представила, что во время конкурсов появляется табличка - предупреждение: "Возможно, вам потребуется помощь взрослых", мне стало весело, потому что в этот момент супер бабушки напоминали школьниц.

















Самое сложное - это ожидание результата. Жюри оценивало участниц по пятибалльной системе. С помощью зрительских голосов определялся победитель в номинации " Приз зрительских симпатий".

Вечер украсили душевные песни в исполнении Ирины Онищенко под оглушительные аплодисменты зрителей.

Беспристрастное жюри, поблагодарив участниц конкурса, уважаемых жительниц агрогородка Субботники, за то, что честно проработали всю свою жизнь на благо людей, с достоинством вынесли все тяготы, вырастили хороших детей, огласило результаты необычного состязания:

почетное звание "Бабушка Сказка" получила Л.И. Гражинская; " Бабушка Мечта"- Е.П. Лучко; "Самая Талантливая Бабушка"- М.Э. Балдовская; " Супербабушка- 2019"- Марина Брониславовна Юхневич.

Приз зрительских симпатий оказался у Е.П. Лучко.

Праздник не закончился конкурсом: звучали песни, стихи, поздравления; в нарядных чашках дымился ароматный чай; уютный зал наполнился умопомрачительным запахом свежей выпечки.

Ох уж эти бабушки! "Глаза их полны заката, Сердца их полны рассвета",- так, кажется, писал знаменитый поэт Иосиф Бродский.

Ох уж эти осенние деньки! Желтый лист красивее зеленого. Все-таки люблю я осень и в природе, и в людях!

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.