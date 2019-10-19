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Белоруса обманули на 240 рублей с билетами на концерт «Ленинграда»
Источник материала: Tut.by
В редакцию AFISHA.TUT.BY позвонил борисовчанин Александр Бондаренко. Он хотел сделать подарок другу на день рождения — купил ему билет
Александр рассказал, что нашел на «Куфаре» объявление: продаются билеты на 24 ноября на «Ленинград».
— Вступил в переговоры с продавцом Михаилом, решил проверить, не липовые ли билеты он продает. Предложил ему: встречаемся возле турникета на концерте, пробиваем билет. Если я по нему прохожу — вопросов нет, сразу отдаю деньги. Михаил принял это предложение, и я понял, что точно имею дело не с мошенником.
После этого Александр сразу перечислил 80 рублей на карту Михаила. Его ничего не смущало, потому что у того были белорусский номер и карта белорусского банка. Билет, который купил Александр, выглядел так:
Александр обзвонил белорусских билетных операторов, уточнил по номеру заказа (он указан на билете), действителен ли этот квиток. Валидность билета никто из них не подтвердил. Тогда мужчина снова связался с продавцом:
— Оказалось, что Михаил сам купил эти билеты с рук. Номер мобильного у продавца начинался с кода +774 (Россия или Казахстан. — Прим. ред.), деньги он отправлял не белорусскому банку, а на QIWI-кошелек (российский платежный сервис. — Прим. ред.). Михаил повелся на легенду со стороны продавца, будто он хотел ехать в Минск на концерт «Ленинграда», но потом группа анонсировала выступление в России, и необходимость поездки в Беларусь отпала.
Мы связались с Михаилом и уточнили, где конкретно он купил «билет». Выяснилось, что после того как на концерт «Ленинграда» 24 ноября объявили солд-аут, он приобрел три квитка по 80 рублей на танцпол на одной из онлайн-барахолок. Тому, что даже первоначально билеты на концерт «Ленинграда» стоили дороже — от 84 рублей, — Михаил не придал значения. Он также не обратил внимания, что номер продавца — небелорусский, думал: «Билеты и билеты». Чуть позже он купил другие квитки — в фан-зону и решил продать те, что на танцпол. Без задней мысли разместил объявления о продаже лишних билетов на разных белорусских форумах.
Один билет Михаил как раз продал Александру, еще два — девушке, которая искала подарок родителям на юбилей. После жалобы Александра Михаил вернул деньги и ему, и девушке. В милицию он идти не планирует:
— Никто, наверное, искать не будет. Я деньги потерял, зато больше никто не пострадал. Зло не должно пройти дальше меня.
Отметим, что Михаила обманули на 240 рублей. Любопытно, кстати, что пользователь, который прислал ему фейковые квитки, и до этого продавал на барахолках билеты — и на «Океан Ельзи», и на «Руки вверх!». По наводке Александра этот аккаунт уже заблокировали.
Как проверить, валидный ли билет я купил (-а)?
Катерина Михайлова, представитель концертного агентства «Атом Интертеймент», которое привозит «Ленинград» в Минск, прокомментировала ситуацию:
— Когда люди хотят купить билеты через интернет, они должны ориентироваться только на локальных билетных операторов — это kvitki.by, bycard.by и ticketpro.by. За редким исключением мы подключаем bezkassira.by и kassy.by. «Атом Интертеймент» продает билеты только в Беларуси и никаким сторонним операторам других стран их не дает. Максимум это может быть «Яндекс.Афиша» или киевский оператор concert.ua.
Единственным лайфхаком, как не обмануться с покупкой билета, в агентстве называют очевидный, но эффективный вариант — не покупать билеты с рук. Даже если вам повезло и вы купили валидный билет, есть еще некоторые подводные камни. Катерина объясняет:
— Вот как любят делать перекупы: они перепродают электронные билеты по 10 раз. Соответственно, 10 человек пытаются пройти по одному и тому же квитку.
Так что, если вы хотите наверняка попасть на концерт, ищите официальные источники распространения билетов. А если с вами приключилась такая ситуация, как с Александром и Михаилом, всегда можно обратиться к организаторам концертов или билетным операторам с вопросом, не нарисован ли этот билет в Photoshop.
На липовом билете размещен логотип AFISHA.TUT.BY. Как так?
Вы могли заметить, что на билете Михаила размещено наше лого. И это уже первый признак его недействительности, потому что AFISHA.TUT.BY не продает билеты. Руководитель проекта Владимир Чеботарев комментирует:
— AFISHA.TUT.BY работает по принципу агрегатора: мы не являемся продавцом билетов. Мы собираем предложения всех билетных операторов, чтобы у пользователей была возможность в одном месте выбрать квитки именно на те места, которые они хотят купить, и чтобы им не пришлось бегать по разным сайтам в поиске нужных.
Если вы тоже стали жертвой билетных мошенников, но не обратились в милицию, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.
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В редакцию AFISHA.TUT.BY позвонил борисовчанин Александр Бондаренко. Он хотел сделать подарок другу на день рождения - купил ему билет на концерт «Ленинграда». Правда, не...
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