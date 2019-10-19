Белоруса обманули на 240 рублей с билетами на концерт «Ленинграда»

Источник материала: Tut.by

В редакцию AFISHA.TUT.BY позвонил борисовчанин Александр Бондаренко. Он хотел сделать подарок другу на день рождения — купил ему билет на концерт «Ленинграда» . Правда, не у официальных билетных операторов. Разбираемся с этой ситуацией и в очередной раз напоминаем, что покупать билеты с рук — зло.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

Александр рассказал, что нашел на «Куфаре» объявление: продаются билеты на 24 ноября на «Ленинград».

— Вступил в переговоры с продавцом Михаилом, решил проверить, не липовые ли билеты он продает. Предложил ему: встречаемся возле турникета на концерте, пробиваем билет. Если я по нему прохожу — вопросов нет, сразу отдаю деньги. Михаил принял это предложение, и я понял, что точно имею дело не с мошенником.

После этого Александр сразу перечислил 80 рублей на карту Михаила. Его ничего не смущало, потому что у того были белорусский номер и карта белорусского банка. Билет, который купил Александр, выглядел так:



Вот так выглядит фейковый билет на концерт «Ленинграда»

Александр обзвонил белорусских билетных операторов, уточнил по номеру заказа (он указан на билете), действителен ли этот квиток. Валидность билета никто из них не подтвердил. Тогда мужчина снова связался с продавцом:

— Оказалось, что Михаил сам купил эти билеты с рук. Номер мобильного у продавца начинался с кода +774 (Россия или Казахстан. — Прим. ред.), деньги он отправлял не белорусскому банку, а на QIWI-кошелек (российский платежный сервис. — Прим. ред.). Михаил повелся на легенду со стороны продавца, будто он хотел ехать в Минск на концерт «Ленинграда», но потом группа анонсировала выступление в России, и необходимость поездки в Беларусь отпала.

Мы связались с Михаилом и уточнили, где конкретно он купил «билет». Выяснилось, что после того как на концерт «Ленинграда» 24 ноября объявили солд-аут, он приобрел три квитка по 80 рублей на танцпол на одной из онлайн-барахолок. Тому, что даже первоначально билеты на концерт «Ленинграда» стоили дороже — от 84 рублей, — Михаил не придал значения. Он также не обратил внимания, что номер продавца — небелорусский, думал: «Билеты и билеты». Чуть позже он купил другие квитки — в фан-зону и решил продать те, что на танцпол. Без задней мысли разместил объявления о продаже лишних билетов на разных белорусских форумах.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Екатерина Артименя, TUT.BY

Один билет Михаил как раз продал Александру, еще два — девушке, которая искала подарок родителям на юбилей. После жалобы Александра Михаил вернул деньги и ему, и девушке. В милицию он идти не планирует:

— Никто, наверное, искать не будет. Я деньги потерял, зато больше никто не пострадал. Зло не должно пройти дальше меня.

Отметим, что Михаила обманули на 240 рублей. Любопытно, кстати, что пользователь, который прислал ему фейковые квитки, и до этого продавал на барахолках билеты — и на «Океан Ельзи», и на «Руки вверх!». По наводке Александра этот аккаунт уже заблокировали.

Как проверить, валидный ли билет я купил (-а)?

Катерина Михайлова, представитель концертного агентства «Атом Интертеймент», которое привозит «Ленинград» в Минск, прокомментировала ситуацию:

— Когда люди хотят купить билеты через интернет, они должны ориентироваться только на локальных билетных операторов — это kvitki.by, bycard.by и ticketpro.by. За редким исключением мы подключаем bezkassira.by и kassy.by. «Атом Интертеймент» продает билеты только в Беларуси и никаким сторонним операторам других стран их не дает. Максимум это может быть «Яндекс.Афиша» или киевский оператор concert.ua.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

Единственным лайфхаком, как не обмануться с покупкой билета, в агентстве называют очевидный, но эффективный вариант — не покупать билеты с рук. Даже если вам повезло и вы купили валидный билет, есть еще некоторые подводные камни. Катерина объясняет:

— Вот как любят делать перекупы: они перепродают электронные билеты по 10 раз. Соответственно, 10 человек пытаются пройти по одному и тому же квитку.

Так что, если вы хотите наверняка попасть на концерт, ищите официальные источники распространения билетов. А если с вами приключилась такая ситуация, как с Александром и Михаилом, всегда можно обратиться к организаторам концертов или билетным операторам с вопросом, не нарисован ли этот билет в Photoshop.

На липовом билете размещен логотип AFISHA.TUT.BY. Как так?

Вы могли заметить, что на билете Михаила размещено наше лого. И это уже первый признак его недействительности, потому что AFISHA.TUT.BY не продает билеты. Руководитель проекта Владимир Чеботарев комментирует:

— AFISHA.TUT.BY работает по принципу агрегатора: мы не являемся продавцом билетов. Мы собираем предложения всех билетных операторов, чтобы у пользователей была возможность в одном месте выбрать квитки именно на те места, которые они хотят купить, и чтобы им не пришлось бегать по разным сайтам в поиске нужных.

Если вы тоже стали жертвой билетных мошенников, но не обратились в милицию, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.

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