«Автозадачка» на выходные. Угадай модель автомобиля по его истории

Источник материала: Tut.by

Наша новая автозадачка связана с автомобильной историей. Точнее, с историей производства одного автомобиля. Прочитайте пять фактов о его «рождении» и угадайте марку и модель.

Это был самый массовый хэчбек в стране производства, при этом автомобиль широко продавался на экспорт в самые разные страны.

«Черновые» работы над автомобилем начались в 1971 году, а в 1977 было запущено официальное… нет, не производство, а проектирование.

В автомобиле широко использованы комплектующие мировых производителей: дисковые тормоза и вакуумный усилитель — от английской компании Lucas, от немецкой Zahnradfabrik — реечный механизм руля, ШРУСы были от еще одного английского производителя — Hardy Spicer. Балка задней подвески — Volkswagen. Дверные ручки — Porsche.

Автомобиль этой марки стал первым у знаменитого финского гонщика.

Автопробег протяженностью 4811 км этот автомобиль прошел со средней скоростью 107 км/ч.

Ответ появится в этом же тексте в понедельник, в 10 утра.

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