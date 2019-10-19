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«Автозадачка» на выходные. Угадай модель автомобиля по его истории

20.10.2019 08:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наша новая автозадачка связана с автомобильной историей. Точнее, с историей производства одного автомобиля. Прочитайте пять фактов о его «рождении» и угадайте марку и модель.

  • Это был самый массовый хэчбек в стране производства, при этом автомобиль широко продавался на экспорт в самые разные страны.
  • «Черновые» работы над автомобилем начались в 1971 году, а в 1977 было запущено официальное… нет, не производство, а проектирование.
  • В автомобиле широко использованы комплектующие мировых производителей: дисковые тормоза и вакуумный усилитель — от английской компании Lucas, от немецкой Zahnradfabrik — реечный механизм руля, ШРУСы были от еще одного английского производителя — Hardy Spicer. Балка задней подвески — Volkswagen. Дверные ручки — Porsche.
  • Автомобиль этой марки стал первым у знаменитого финского гонщика.
  • Автопробег протяженностью 4811 км этот автомобиль прошел со средней скоростью 107 км/ч.

Ответ появится в этом же тексте в понедельник, в 10 утра.

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Наша новая «автозадачка» для тех, кто хоть немного знаком с автомобильной историей. Порой она бывает очень запутанной.
 
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