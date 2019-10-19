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«Автозадачка» на выходные. Угадай модель автомобиля по его истории
Источник материала: Tut.by
Наша новая автозадачка связана с автомобильной историей. Точнее, с историей производства одного автомобиля. Прочитайте пять фактов о его «рождении» и угадайте марку и модель.
Ответ появится в этом же тексте в понедельник, в 10 утра.
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Наша новая «автозадачка» для тех, кто хоть немного знаком с автомобильной историей. Порой она бывает очень запутанной.
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