ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вдова погибшего во время возгорания бензовоза работника отсудила у «Лукойл» и транспортников 60 тысяч

20.10.2019 08:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд в Бресте удовлетворил иск вдовы Александра Арсеновича, который погиб в прошлом году от травм, полученных во время возгорания бензовоза на нефтегазовом комплексе в Бресте. Гродненская транспортая фирма «Данко» и ИООО «Лукойл-Белоруссия» выплатят семье погибшего в общей сложности 60 тысяч рублей, пишет «Вечерний Брест».


Фото: скрин-шот видео

Летом прошлого года в жизнь семьи Арсеновичей пришла беда. Трагически погиб глава семейства. Ему было всего сорок три года. Александр работал оператором на нефтегазовом комплексе ИООО «Лукойл-Белоруссия». Третьего июня 2018-го, когда он заправлял цистерну бензовоза, принадлежащего гродненской фирме «Данко», машина загорелась, и Александр получил серьезные ожоги. Реанимация, семь операций по пересадке кожи, двухмесячная борьба организма за жизнь. Увы, когда прогноз врачей был уже оптимистичным (брестчанина даже готовили к выписке), у него внезапно оторвался тромб, и 9 августа Александра не стало. Сиротами остались 12-летний сын и 6-летняя дочь. В заключении о смерти медики напишут: ее причиной стали телесные повреждения, связанные с пожаром.

Виновными в трагедии Ирина считает должностных лиц брестской нефтебазы «Лукойла» и водителя «Данко», которые, по ее мнению, не выполнили до конца свои должностные инструкции. Потому и предъявила к ним солидарный иск на 90 тысяч рублей: по 30 на себя, на сына и дочь.

На мировую ответчики не пошли

Как следует из официального заключения следствия, причиной воспламенения могло стать неправильное заземление автомобиля во время заправки, из-за чего возник разряд статического электричества. Впрочем, данные экспертизы на 100% эту версию не подтверждают. Материальный ущерб, нанесенный оборудованию нефтебазы, ИООО «Лукойл-Белоруссия» взыскало с «Данко» в экономическом суде Гродненской области. «Данко», в свою очередь, с подобным иском не обращался. Но и виновным в трагическом происшествии себя не считает. О чем директор предприятия не единожды подчеркивал в ходе судебного разбирательства по иску Ирины Арсенович. Представитель «Лукойла», юрист Сергей Тишкевич, говорил о том, что компания готова была заключить мировое соглашение с вдовой погибшего сотрудника и выплатить ей определенную сумму (какую именно, он не называл), но только вместе с «Данко». Поскольку «Данко» платить отказался, мировое соглашение не состоялось.

Пока шел процесс

В последний день июля 2019-го на нефтебазе «Лукойла» в Бресте произошел второй за год с небольшим случай воспламенения бензовоза, и снова компании «Данко». На сей раз, к счастью, обошлось без пострадавших, однако машина выгорела полностью. О чем в ходе судебных прений не преминули вспомнить обе стороны.

Представитель «Данко»: «31 июля, когда производилась заправка, заземление водителем было сделано правильно, по инструкции. Но это не помогло избежать возгорания. Наливной шланг на „Лукойле“ имеет длину 120 см. А высота цистерны от дна до наливного люка составляет 230 см. Между тем, согласно требованиям инструкции, шланг должен погружаться в цистерну полностью, в противном случае возможен разряд, который с большой долей вероятности спровоцирует воспламенение, особенно в жаркий день… Хотя специалисты называют более 700 (!) причин, почему это может произойти».

Представитель «Лукойла»: «Не надо всю ответственность перекладывать на нас. Водитель автомобиля — такой же участник технологического процесса налива топлива и так же должен нести свою долю ответственности. Мы работаем в Бресте семь лет, за которые у нас было только два случая воспламенения бензовоза при заправке топливом, и оба раза это происходило с машинами „Данко“. По второму случаю еще проводятся следственные действия. Но это, мне кажется, уже наводит на определенные мысли: все ли в порядке с автомобилями данного предприятия?»

Однако спор о том, кто больше виноват в несчастном случае с гибелью оператора, так ни к чему и не привел. Каждая сторона осталась, судя по всему, при своем мнении. А вот Ирина Арсенович задала обоим представителям субъектов вполне резонный вопрос: «Если у вас были нарушения и вы о них знали, почему работали дальше, ничего не пытались изменить? Значит, всех все устраивает? Так и будете до следующего несчастного случая?»

Фактически этот же вопрос задала руководителю «Данко» судья: «Если вы знали, что „Лукойл“ не может обеспечить четкое соблюдение всех правил наливки топлива в цистерну, зачем ехали?»

Директор «Данко» ответил: «Я связан условиями договора. У меня люди работают. Не могу же я их уволить».

Решение суда Ленинского района — удовлетворить иск пострадавшей семьи. Фирма «Данко» и ИООО «Лукойл-Белоруссия» должны в солидарном порядке выплатить Ирине и ее детям по 20 тысяч рублей. Решение это в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненская транспортая фирма «Данко» и ИООО «Лукойл-Белоруссия» выплатят семье погибшего в общей сложности 60 тысяч рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруса обманули на 240 рублей с билетами на концерт «Ленинграда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Газета Авангард
Ивьевский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика