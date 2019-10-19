Вдова погибшего во время возгорания бензовоза работника отсудила у «Лукойл» и транспортников 60 тысяч

Источник материала: Tut.by

Суд в Бресте удовлетворил иск вдовы Александра Арсеновича, который погиб в прошлом году от травм, полученных во время возгорания бензовоза на нефтегазовом комплексе в Бресте. Гродненская транспортая фирма «Данко» и ИООО «Лукойл-Белоруссия» выплатят семье погибшего в общей сложности 60 тысяч рублей, пишет « Вечерний Брест ».



Фото: скрин-шот видео

Летом прошлого года в жизнь семьи Арсеновичей пришла беда. Трагически погиб глава семейства. Ему было всего сорок три года. Александр работал оператором на нефтегазовом комплексе ИООО «Лукойл-Белоруссия». Третьего июня 2018-го, когда он заправлял цистерну бензовоза, принадлежащего гродненской фирме «Данко», машина загорелась, и Александр получил серьезные ожоги. Реанимация, семь операций по пересадке кожи, двухмесячная борьба организма за жизнь. Увы, когда прогноз врачей был уже оптимистичным (брестчанина даже готовили к выписке), у него внезапно оторвался тромб, и 9 августа Александра не стало. Сиротами остались 12-летний сын и 6-летняя дочь. В заключении о смерти медики напишут: ее причиной стали телесные повреждения, связанные с пожаром.

Виновными в трагедии Ирина считает должностных лиц брестской нефтебазы «Лукойла» и водителя «Данко», которые, по ее мнению, не выполнили до конца свои должностные инструкции. Потому и предъявила к ним солидарный иск на 90 тысяч рублей: по 30 на себя, на сына и дочь.

На мировую ответчики не пошли

Как следует из официального заключения следствия, причиной воспламенения могло стать неправильное заземление автомобиля во время заправки, из-за чего возник разряд статического электричества. Впрочем, данные экспертизы на 100% эту версию не подтверждают. Материальный ущерб, нанесенный оборудованию нефтебазы, ИООО «Лукойл-Белоруссия» взыскало с «Данко» в экономическом суде Гродненской области. «Данко», в свою очередь, с подобным иском не обращался. Но и виновным в трагическом происшествии себя не считает. О чем директор предприятия не единожды подчеркивал в ходе судебного разбирательства по иску Ирины Арсенович. Представитель «Лукойла», юрист Сергей Тишкевич, говорил о том, что компания готова была заключить мировое соглашение с вдовой погибшего сотрудника и выплатить ей определенную сумму (какую именно, он не называл), но только вместе с «Данко». Поскольку «Данко» платить отказался, мировое соглашение не состоялось.

Пока шел процесс

В последний день июля 2019-го на нефтебазе «Лукойла» в Бресте произошел второй за год с небольшим случай воспламенения бензовоз а, и снова компании «Данко». На сей раз, к счастью, обошлось без пострадавших, однако машина выгорела полностью. О чем в ходе судебных прений не преминули вспомнить обе стороны.

Представитель «Данко»: «31 июля, когда производилась заправка, заземление водителем было сделано правильно, по инструкции. Но это не помогло избежать возгорания. Наливной шланг на „Лукойле“ имеет длину 120 см. А высота цистерны от дна до наливного люка составляет 230 см. Между тем, согласно требованиям инструкции, шланг должен погружаться в цистерну полностью, в противном случае возможен разряд, который с большой долей вероятности спровоцирует воспламенение, особенно в жаркий день… Хотя специалисты называют более 700 (!) причин, почему это может произойти».

Представитель «Лукойла»: «Не надо всю ответственность перекладывать на нас. Водитель автомобиля — такой же участник технологического процесса налива топлива и так же должен нести свою долю ответственности. Мы работаем в Бресте семь лет, за которые у нас было только два случая воспламенения бензовоза при заправке топливом, и оба раза это происходило с машинами „Данко“. По второму случаю еще проводятся следственные действия. Но это, мне кажется, уже наводит на определенные мысли: все ли в порядке с автомобилями данного предприятия?»

Однако спор о том, кто больше виноват в несчастном случае с гибелью оператора, так ни к чему и не привел. Каждая сторона осталась, судя по всему, при своем мнении. А вот Ирина Арсенович задала обоим представителям субъектов вполне резонный вопрос: «Если у вас были нарушения и вы о них знали, почему работали дальше, ничего не пытались изменить? Значит, всех все устраивает? Так и будете до следующего несчастного случая?»

Фактически этот же вопрос задала руководителю «Данко» судья: «Если вы знали, что „Лукойл“ не может обеспечить четкое соблюдение всех правил наливки топлива в цистерну, зачем ехали?»

Директор «Данко» ответил: «Я связан условиями договора. У меня люди работают. Не могу же я их уволить».

Решение суда Ленинского района — удовлетворить иск пострадавшей семьи. Фирма «Данко» и ИООО «Лукойл-Белоруссия» должны в солидарном порядке выплатить Ирине и ее детям по 20 тысяч рублей. Решение это в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.