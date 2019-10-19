Информационно-пропагандистская группа райисполкома выступила в ОАО «Пинский винодельческий завод»

Источник материала: Полесская правда



– Завод работал, работает и будет работать! – однозначно и категорично заявил председатель райисполкома И.М. Брилевич, возглавляющий информационно-пропагандистскую группу, приехавшую в минувший четверг в Садовый.

Группа, подчеркну, как всегда, очень представительная: в ее состав вошли руководители всех важнейших секторов социально-экономического блока. Были готовы ответить на все вопросы виноделов, заполнивших в тот вечер заводской клуб, заместитель председателя райисполкома В.П. Петько, директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» В.Н. Гладкий, межрайонный прокурор Р.И. Кравчук, начальник РОВД С.В. Козак, главный врач центральной поликлиники И.Ю. Киктенко, начальник ДРСУ-104 А.П. Будник, начальник ГРОЧС В.И. Лозюк, начальник отдела экономики райисполкома В.В. Щепетильников. А также С.Н. Казяба, антикризисный управляющий завода, так как предприятие проходит процедуру санации, которая недавним решением Совмина была продлена еще на пять лет. О том, как выполняется план санации, в основном, и шел разговор на выступлении информационно-пропагандистской группы.

Но прежде зампред В.П. Петько подвел итоги работы района за три квартала текущего года. Коротко итоги такие: выполнено 9 из 15 основных прогнозных показателей, в том числе 3 из 4 ключевых показателей эффективности работы председателя райисполкома. Все бы совсем неплохо, но не выполнен показатель «индекс физического объема производства промышленной продукции». Ненамного, 105,7 процента вместо необходимых 108 процентов, но все-таки. И если бы не сельчане, обеспечившие значительный рост валовой продукции сельского хозяйства, картина получилась бы вообще невеселой, а так район в целом положительно повлиял на формирование валового регионального продукта Брестской области. То есть наши сельхозпредприятия дополнительно к заданию получили 10 миллионов рублей, и этой суммы хватило, чтобы перекрыть недоработку промышленников.





Печально, но факт: винзавод сыграл в отставании не последнюю скрипку. Удельный вес предприятия в промышленности района неуклонно снижается: в 2011 году, к примеру, эта доля была чуть ли не 30 процентов, а сейчас 17. И так далее… Но не спешите бросать камень в огород виноделов – они-то как раз свое дело знают. О чем красноречиво говорят заводские новости последнего времени: серьезная модернизация производства, просто-таки фантастическое расширение ассортимента выпускаемой продукции. Да и вообще не следует забывать, что речь идет о старейшем предприятии Пинщины, где работают уникальные специалисты, не раз побеждавшие на конкурсах и смотрах всех уровней. Да и вложено сюда немало средств. Так что же делать, если, откровенно говоря, заводчане вряд ли смогут самостоятельно выйти из создавшегося положения? Создавшегося, кстати, в том числе и по вполне объективным причинам, связанным с изменениями в государственном законодательстве. Ответ на этот вопрос дал специально приехавший в Садовый первый заместитель генерального директора концерна «Белгоспищепром» И.П. Шустов, выступление которого, по понятным причинам, вызвало особый интерес.





Для начала он повторил тезис И.М. Брилевича о том, что Пинский винодельческий «работал, работает и будет работать». Таких предприятий в стране осталось чуть больше двух десятков, но и такое количество приводит к производству продукции в объемах, превышающих потребность. И здесь выживет тот, у кого есть, образно говоря, крепкое плечо. Имеется в виду надежный инвестор.

Реплика И.М. Брилевича:

– Только инвестор непременно должен быть профильным, знающим специфику производства и умеющим правильно распределять вкладываемые средства. У нас в районе есть как положительные примеры такого финансового оздоровления, так и отрицательные.

Столичный vip-чиновник признал, что сегодня Пинский винзавод работает в правильном направлении. Но! Необходима серьезная оптимизация затрат на всех звеньях производства – от закупки сырья до внедрения новых технологий. Что касается важнейшего момента, поиска инвестора, то он вроде бы уже найден, хотя для интереса дела его пока не стоит называть. Потерпим. И все же…

– Самостоятельно выполнить план санации предприятию без привлечения инвестора будет крайне проблематично.

Это из доклада В.П. Петько. А в продолжение встречи перед собравшимися выступил межрайонный прокурор Р.И. Кравчук, который предупредил о росте киберпреступлений и совершенствовании средств и методов, используемых мошенниками. Так что бдительность и только бдительность спасет нас от неприятностей.

…Это выступление информационно-пропагандистской группы, возглавляемой И.М. Брилевичем, стало очередным в цикле встреч именно на предприятиях промышленности района. И особенно на тех, где дела могли бы быть значительно лучше.

Юрий СКОРОХОД.

Фото автора.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий