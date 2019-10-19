Диетические осенние десерты. Показываем, как приготовить вкусные и безопасные для фигуры сладости

Источник материала: Tut.by

Даже если ты на диете, это не повод отказывать себе в домашней выпечке. Чтобы сладость была полезной — приготовьте ее с фруктами и ягодами, а выбрать подходящий рецепт вам поможет наша подборка с сезонными диетическими десертами.

Диетический яблочный пирог



Источник рецепта и фото: milkalliance.com.ua

Ингредиенты: Мука — ½ стакана;

Овсяные хлопья — ½ стакана;

Яйца — 3 шт.;

Разрыхлитель — ½ ч. л.;

Растительное масло — 3 ст. л.;

Яблоки — 2−3 шт.;

Мед;

Молотая корица.

Как готовить?

Просеять муку с разрыхлителем, добавить овсяные хлопья. Разделить яйца на белки и желтки. Белки взбить в пышную пену, а желтки взбить вместе с медом (1−2 ст. л.) и растительным маслом. Аккуратно соединить белки с желтками. Добавить муку с овсянкой, перемешать движениями снизу вверх. Перелить тесто в застеленную пергаментной бумагой и смазанную маслом форму. Выпекать в разогретой до 180оС духовке в течение 10 минут. Яблоки помыть и по желанию почистить; удалить сердцевину и нарезать дольками. Выложить фрукты сверху на тесто. Полить жидким медом по вкусу и посыпать молотой корицей. Готовить яблочный пирог еще 20−25 минут.

Тыквенный пирог



Источник рецепта и фото: smachno.ua

Ингредиенты: Сливочный сыр обезжиренный — 225 г;

Тыквенное пюре — 425 г;

Греческий йогурт — 425 г;

Сахар — ¾ стакана;

Специи для тыквенного пирога — 1 ч. л.;

Соль — 1/8 ч. л.;

Мука — 4 ст. л.;

Яйца — 8 шт.;

Ванильный экстракт 1 ч. л.;

Взбитые сливки — для подачи; Для смеси специй «Тыквенный пирог»: Молотый душистый перец — 1 ст. л.;

Молотая корица — 1 ст. л.;

Молотый мускатный орех — 1 ст. л.;

Молотая гвоздика — 1 ч. л.;

Молотый кориандр — 1 ч. л.;

Молотый имбирь — 1 ч. л.

Как готовить?

Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне. Перелить массу в разъемную форму диаметром 23 см, сбрызнутую антипригарным спреем. Выпекать в разогретой духовке до 175оС около 60−70 минут. Готовность проверить зубочисткой. Остудить тыквенный чизкейк до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов. Подавать, украсив взбитыми сливками.

Морковный торт



Источник рецепта и фото: ivona.bigmir.net

Ингредиенты Для коржей: Яйца — 2 шт.;

Очищенная морковка — 80 г;

Натуральный йогурт — 50 г;

Грецкие орехи — 20 г;

Овсяные хлопья — 25 г;

Цельнозерновая мука — 20 г;

Соль — щепотка;

Мед — по вкусу;

Корица — ½ ч. л.;

Разрыхлитель — 1 ч. л. Для крема: Рикотта — 175 г;

Натуральный йогурт — 125 г;

Лимонный сок — 1 ч.л.;

Чернослив — 40−50 г;

Мед — по вкусу.

Как готовить?

Морковь натереть на мелкой терке. Орехи, предварительно подсушенные на сковороде или в духовке, измельчить до состояния крошки. Овсяные хлопья измельчить в блендере или кофемолке. Отделить белки от желтков и взбить белки до крепких пиков. Желтки смешать со всеми другими ингредиентами и последними уже ввести белки, осторожно вымешивая тесто. Перелить все в силиконовую форму (желательно 20×20 см) и выпекать около 15 минут при температуре 180 градусов. Готовый корж оставить остывать, а затем длинным ножом осторожно разрезаем на 3−4 части, вдоль коржа. Чернослив, предварительно замоченный в теплой воде на несколько минут, высушить салфетками или кухонными полотенцами и нарезать на мелкие кусочки. Все остальные ингредиенты — рикотту, йогурт, лимонный сок и подсластитель — взбить вместе до однородного состояния. Каждый корж тщательно смазать кремом, посыпая сверху кусочками чернослива. Украсить по своему вкусу и отправить в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!