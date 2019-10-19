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Диетические осенние десерты. Показываем, как приготовить вкусные и безопасные для фигуры сладости

20.10.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даже если ты на диете, это не повод отказывать себе в домашней выпечке. Чтобы сладость была полезной — приготовьте ее с фруктами и ягодами, а выбрать подходящий рецепт вам поможет наша подборка с сезонными диетическими десертами.

Диетический яблочный пирог


Источник рецепта и фото: milkalliance.com.ua

Ингредиенты:

  • Мука — ½ стакана;
  • Овсяные хлопья — ½ стакана;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • Растительное масло — 3 ст. л.;
  • Яблоки — 2−3 шт.;
  • Мед;
  • Молотая корица.

Как готовить?

  1. Просеять муку с разрыхлителем, добавить овсяные хлопья.
  2. Разделить яйца на белки и желтки. Белки взбить в пышную пену, а желтки взбить вместе с медом (1−2 ст. л.) и растительным маслом.
  3. Аккуратно соединить белки с желтками. Добавить муку с овсянкой, перемешать движениями снизу вверх.
  4. Перелить тесто в застеленную пергаментной бумагой и смазанную маслом форму. Выпекать в разогретой до 180оС духовке в течение 10 минут.
  5. Яблоки помыть и по желанию почистить; удалить сердцевину и нарезать дольками. Выложить фрукты сверху на тесто.
  6. Полить жидким медом по вкусу и посыпать молотой корицей. Готовить яблочный пирог еще 20−25 минут.

Тыквенный пирог


Источник рецепта и фото: smachno.ua

Ингредиенты:

  • Сливочный сыр обезжиренный — 225 г;
  • Тыквенное пюре — 425 г;
  • Греческий йогурт — 425 г;
  • Сахар — ¾ стакана;
  • Специи для тыквенного пирога — 1 ч. л.;
  • Соль — 1/8 ч. л.;
  • Мука — 4 ст. л.;
  • Яйца — 8 шт.;
  • Ванильный экстракт 1 ч. л.;
  • Взбитые сливки — для подачи;

Для смеси специй «Тыквенный пирог»:

  • Молотый душистый перец — 1 ст. л.;

  • Молотая корица — 1 ст. л.;

  • Молотый мускатный орех — 1 ст. л.;

  • Молотая гвоздика — 1 ч. л.;

  • Молотый кориандр — 1 ч. л.;

  • Молотый имбирь — 1 ч. л.

Как готовить?

  1. Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне.
  2. Перелить массу в разъемную форму диаметром 23 см, сбрызнутую антипригарным спреем.
  3. Выпекать в разогретой духовке до 175оС около 60−70 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  4. Остудить тыквенный чизкейк до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов.
  5. Подавать, украсив взбитыми сливками.

Морковный торт


Источник рецепта и фото: ivona.bigmir.net

Ингредиенты

Для коржей:

  • Яйца — 2 шт.;

  • Очищенная морковка — 80 г;

  • Натуральный йогурт — 50 г;

  • Грецкие орехи — 20 г;

  • Овсяные хлопья — 25 г;

  • Цельнозерновая мука — 20 г;

  • Соль — щепотка;

  • Мед — по вкусу;

  • Корица — ½ ч. л.;

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • Рикотта — 175 г;

  • Натуральный йогурт — 125 г;

  • Лимонный сок — 1 ч.л.;

  • Чернослив — 40−50 г;

  • Мед — по вкусу.

Как готовить?

  1. Морковь натереть на мелкой терке.

  2. Орехи, предварительно подсушенные на сковороде или в духовке, измельчить до состояния крошки.

  3. Овсяные хлопья измельчить в блендере или кофемолке.

  4. Отделить белки от желтков и взбить белки до крепких пиков. Желтки смешать со всеми другими ингредиентами и последними уже ввести белки, осторожно вымешивая тесто.

  5. Перелить все в силиконовую форму (желательно 20×20 см) и выпекать около 15 минут при температуре 180 градусов.

  6. Готовый корж оставить остывать, а затем длинным ножом осторожно разрезаем на 3−4 части, вдоль коржа.

  7. Чернослив, предварительно замоченный в теплой воде на несколько минут, высушить салфетками или кухонными полотенцами и нарезать на мелкие кусочки.

  8. Все остальные ингредиенты — рикотту, йогурт, лимонный сок и подсластитель — взбить вместе до однородного состояния.

  9. Каждый корж тщательно смазать кремом, посыпая сверху кусочками чернослива. Украсить по своему вкусу и отправить в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

 
 
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