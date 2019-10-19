Шесть ментальных ловушек, мешающих добиться успеха

Источник материала: Tut.by

Знакома ли вам ситуация: вы упорно и продолжительно решаете задачу, прилагаете массу ресурсов и энергии, а успеха не получаете? Вполне возможно, что в вашем сознании — ментальные ловушки, которые мешают добиться успеха.



Фото: pixabay.com

Что такое ментальные ловушки? Самое точное определение этому понятию дал профессор факультета психологии Университета Торонто Анре Кукла в своей книге «Ментальные ловушки. Глупости, которые делают разумные люди, чтобы испортить себе жизнь». По его мнению, «ментальные ловушки — это привычные пути решения задач, по которым мучительно и безрезультатно движется наша мысль, сжигая почти все наше время, забирая энергию и не создавая никаких ценностей ни для нас самих, ни для кого бы то ни было».

Амплификация

Это трата невероятного количества энергии и сил для достижения цели, которая потеряла важность для человека. Например, человек упорно продолжает работать над диссертацией или писать книгу, хотя у него поменялись приоритеты в жизни, сфера профессиональной деятельности и цели тем более. Амплификация тесно связана с понятием « ложные цели ». Они навязаны извне: родителями, модой, друзьями, но никак не соотносятся с вашим жизненным планом.

Реверсия

Постоянные раздумывания о прошлом, о том, чего изменить уже нельзя. Слова-маркеры: «Надо было поступить так», «Если бы вернуть время, я бы» и прочее. Такое топтание в прошлом формирует чувство вины, мешает ставить новые цели.

Противление

Попадая в эту ловушку, люди не хотят бросать выполнение текущих дел вместо того, чтобы взяться за более важные. Сознательно мы понимаем, что нужно, например, написать руководителю отчет. А по факту продолжаем, например, отвечать на электронные письма, хотя отчет нужно сдавать срочно.

Ловушка возможна оттого, что некоторые просто хотят «закрыть гештальт» , то есть снизить эмоциональное напряжение, закончив начатую работу. Либо же проблема кроется в неумении управлять своим временем и правильно расставлять приоритеты.

Затягивание

Откладывание дел на потом, а часто и на неопределенный срок. Человек придумает массу разных оправданий и дополнительных занятий, чтобы оттянуть выполнение работы. Классический пример — студенты не вовремя готовят курсовые и дипломы. Затягивание — это та же самая прокрастинция .

Разделение

Выполняя несколько дел одновременно, мы верим, что это поможет нам оперативно и в срок завершить несколько задач. Это ловушка. Исследования показывают , что такая многозадачность только снижает эффективность и продуктивность. Человеку сложно, решая несколько задач, организовать свою деятельность и поток мыслей.

Ускорение

Мы пытаемся делать все как можно быстрее, чтобы успеть больше. Вместо домашней кухни предпочитаем фастфуд, вместо встреч и долгих разговоров с друзьями ограничиваемся перепиской в чатах. Иногда в этом нет реальной необходимости — но привычка ускоряться лишает нас возможности получить удовольствие и от вкусного ужина, и от душевного разговора.

Попробуйте всякий раз, когда попадаете в ловушку, остановиться, осознать ее и изменить сценарий действий.