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Шесть ментальных ловушек, мешающих добиться успеха
Источник материала: Tut.by
Знакома ли вам ситуация: вы упорно и продолжительно решаете задачу, прилагаете массу ресурсов и энергии, а успеха не получаете? Вполне возможно, что в вашем сознании — ментальные ловушки, которые мешают добиться успеха.
Что такое ментальные ловушки? Самое точное определение этому понятию дал профессор факультета психологии Университета Торонто Анре Кукла в своей книге «Ментальные ловушки. Глупости, которые делают разумные люди, чтобы испортить себе жизнь». По его мнению, «ментальные ловушки — это привычные пути решения задач, по которым мучительно и безрезультатно движется наша мысль, сжигая почти все наше время, забирая энергию и не создавая никаких ценностей ни для нас самих, ни для кого бы то ни было».
Амплификация
Это трата невероятного количества энергии и сил для достижения цели, которая потеряла важность для человека. Например, человек упорно продолжает работать над диссертацией или писать книгу, хотя у него поменялись приоритеты в жизни, сфера профессиональной деятельности и цели тем более. Амплификация тесно связана с понятием «
Реверсия
Постоянные раздумывания о прошлом, о том, чего изменить уже нельзя. Слова-маркеры: «Надо было поступить так», «Если бы вернуть время, я бы» и прочее. Такое топтание в прошлом формирует чувство вины, мешает ставить новые цели.
Противление
Попадая в эту ловушку, люди не хотят бросать выполнение текущих дел вместо того, чтобы взяться за более важные. Сознательно мы понимаем, что нужно, например, написать руководителю отчет. А по факту продолжаем, например, отвечать на электронные письма, хотя отчет нужно сдавать срочно.
Ловушка возможна оттого, что некоторые просто хотят
Затягивание
Откладывание дел на потом, а часто и на неопределенный срок. Человек придумает массу разных оправданий и дополнительных занятий, чтобы оттянуть выполнение работы. Классический пример — студенты не вовремя готовят курсовые и дипломы. Затягивание — это та же самая
Разделение
Выполняя несколько дел одновременно, мы верим, что это поможет нам оперативно и в срок завершить несколько задач. Это ловушка.
Ускорение
Мы пытаемся делать все как можно быстрее, чтобы успеть больше. Вместо домашней кухни предпочитаем фастфуд, вместо встреч и долгих разговоров с друзьями ограничиваемся перепиской в чатах. Иногда в этом нет реальной необходимости — но привычка ускоряться лишает нас возможности получить удовольствие и от вкусного ужина, и от душевного разговора.
Попробуйте всякий раз, когда попадаете в ловушку, остановиться, осознать ее и изменить сценарий действий.
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Знакома ли вам ситуация: вы упорно и продолжительно решаете задачу, прилагаете массу ресурсов и энергии, а успеха не получаете?
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