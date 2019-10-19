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Шесть ментальных ловушек, мешающих добиться успеха

20.10.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знакома ли вам ситуация: вы упорно и продолжительно решаете задачу, прилагаете массу ресурсов и энергии, а успеха не получаете? Вполне возможно, что в вашем сознании — ментальные ловушки, которые мешают добиться успеха.


Фото: pixabay.com

Что такое ментальные ловушки? Самое точное определение этому понятию дал профессор факультета психологии Университета Торонто Анре Кукла в своей книге «Ментальные ловушки. Глупости, которые делают разумные люди, чтобы испортить себе жизнь». По его мнению, «ментальные ловушки — это привычные пути решения задач, по которым мучительно и безрезультатно движется наша мысль, сжигая почти все наше время, забирая энергию и не создавая никаких ценностей ни для нас самих, ни для кого бы то ни было».

Амплификация

Это трата невероятного количества энергии и сил для достижения цели, которая потеряла важность для человека. Например, человек упорно продолжает работать над диссертацией или писать книгу, хотя у него поменялись приоритеты в жизни, сфера профессиональной деятельности и цели тем более. Амплификация тесно связана с понятием «ложные цели». Они навязаны извне: родителями, модой, друзьями, но никак не соотносятся с вашим жизненным планом.

Реверсия

Постоянные раздумывания о прошлом, о том, чего изменить уже нельзя. Слова-маркеры: «Надо было поступить так», «Если бы вернуть время, я бы» и прочее. Такое топтание в прошлом формирует чувство вины, мешает ставить новые цели.

Противление

Попадая в эту ловушку, люди не хотят бросать выполнение текущих дел вместо того, чтобы взяться за более важные. Сознательно мы понимаем, что нужно, например, написать руководителю отчет. А по факту продолжаем, например, отвечать на электронные письма, хотя отчет нужно сдавать срочно.

Ловушка возможна оттого, что некоторые просто хотят «закрыть гештальт», то есть снизить эмоциональное напряжение, закончив начатую работу. Либо же проблема кроется в неумении управлять своим временем и правильно расставлять приоритеты.

Затягивание

Откладывание дел на потом, а часто и на неопределенный срок. Человек придумает массу разных оправданий и дополнительных занятий, чтобы оттянуть выполнение работы. Классический пример — студенты не вовремя готовят курсовые и дипломы. Затягивание — это та же самая прокрастинция.

Разделение

Выполняя несколько дел одновременно, мы верим, что это поможет нам оперативно и в срок завершить несколько задач. Это ловушка. Исследования показывают, что такая многозадачность только снижает эффективность и продуктивность. Человеку сложно, решая несколько задач, организовать свою деятельность и поток мыслей.

Ускорение

Мы пытаемся делать все как можно быстрее, чтобы успеть больше. Вместо домашней кухни предпочитаем фастфуд, вместо встреч и долгих разговоров с друзьями ограничиваемся перепиской в чатах. Иногда в этом нет реальной необходимости — но привычка ускоряться лишает нас возможности получить удовольствие и от вкусного ужина, и от душевного разговора.

Попробуйте всякий раз, когда попадаете в ловушку, остановиться, осознать ее и изменить сценарий действий.

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